Entwurf: Finanzministerium bringt neues Geldwäschegesetz auf den Weg

Berlin, 26. ⁠Okt (Reuters) - Die Bundesregierung bringt die Umsetzung von EU-Vorgaben zur stärkeren Bekämpfung von Geldwäsche auf den Weg. Die EU-Pläne sollen dabei eins zu eins umgesetzt werden, wie aus einem der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorliegenden Referentenentwurf des Finanzministeriums hervorgeht. Dieser wird derzeit regierungsintern beraten. Die Maßnahmen ergänzen ‌den bereits vorgestellten Aktionsplan der Bundesregierung gegen Steuer- und Finanzkriminalität.

Das Bundeskriminalamt beziffert den für 2025 durch Geldwäsche verursachten Schaden auf 1,5 Milliarden Euro. Die tatsächliche Summe dürfte allerdings deutlich ⁠höher liegen. ⁠In der Regierung heißt es, es gebe den Trend, dass Geldwäsche immer professioneller und digitaler werde, was die ohnehin komplexen und oft internationalen Ermittlungen erschwere.

Das SPD-geführte Finanzministerium will das bestehende Geldwäschegesetz aus dem Jahr 2017 zum 10. Juli 2027 aufheben. Es soll dann durch ein neues Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ersetzt werden. Außerdem werden noch ‌Anpassungen des Kreditwesengesetzes und des Bundeskriminalamtgesetzes vorgenommen.

Konkret geplant ist, ‌eine zentrale Koordinierungsstelle für die Geldwäscheaufsicht bei der Bonner BaFin einzurichten. Außerdem soll die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) mehr Befugnisse bekommen. Vorgesehen ist auch mehr Transparenz, wer hinter Firmen, Organisationen oder Stiftungen steht. ⁠Ab Juli 2029 soll dann eine zentrale Zugangsstelle für Immobilieninformationen stehen. Sie soll auch zu ‌mehr Transparenz führen, insbesondere für Strafverfolgungsbehörden. Ferner werden ⁠Abrufverfahren zu Bankkonten europaweit besser vernetzt.

Hintergrund des Gesetzentwurfes ist das EU-Paket zur Geldwäschebekämpfung von Ende Mai 2024. Es ist die bisher weitreichendste Reform im Bereich der Geldwäscheprävention und umfasst zwei Richtlinien sowie zwei Verordnungen. Es muss in den 27 ‌EU-Staaten ab dem 10. Juli 2027 angewendet ⁠werden. Es regelt unter anderem, welche Unternehmen ⁠Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche ergreifen müssen, etwa durch Prüfung der Identität eines Kunden oder die Meldung von Verdachtsfällen. Außerdem wird eine EU-weite Obergrenze für Bargeldzahlungen von 10.000 Euro im gewerblichen Bereich eingeführt. Diese gilt jedoch nicht für Geschäfte zwischen Privatpersonen.

Durch das von der Bundesregierung geplante Gesetz entstehen im Bundeshaushalt in den Jahren 2027 bis 2030 zusätzliche Ausgaben in Höhe von insgesamt rund 157 Millionen Euro. Bei der Finanzaufsichtsbehöre BaFin sollen 32 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen werden, um die neuen Aufgaben zu erfüllen. Insidern zufolge soll das Kabinett noch in ⁠diesem Jahr grünes Licht für das Gesetz geben.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)