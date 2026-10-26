EQS-Adhoc: CANCOM SE veröffentlicht vorläufige Q3.26 Zahlen und passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

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CANCOM SE veröffentlicht vorläufige Q3.26 Zahlen und passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an



26.10.2026 / 17:59 CET/CEST

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CANCOM SE veröffentlicht vorläufige Q3.26 Zahlen und passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

München, 26. Oktober 2026 – Aufgrund weiter anhaltender Kaufzurückhaltung passt der Vorstand der CANCOM SE die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 an. Die entsprechenden Prognosen für die Profitabilitätskennzahlen EBITDA und EBITA werden dagegen bestätigt.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 entwickelte sich der Umsatz unter den Erwartungen des Vorstandes. Auf Grundlage der heute vorliegenden vorläufigen Zahlen liegt der Umsatz bei rund 412,0 Mio. € (Q3.25: 423,9 Mio. €). Das EBITDA erreicht voraussichtlich einen Wert von 24,1 Mio. € (Q3.25: 27,1 Mio. €) und das EBITA den Wert von ca. 10,8 Mio. € (Q3.25: 13,4 Mio. €).

Der strukturelle Digitalisierungsbedarf ist unverändert hoch. Längere Entscheidungszyklen und Projektverschiebungen, insbesondere im Bereich Workplace, wirken sich jedoch auf die Kundennachfrage aus. Vor diesem Hintergrund und auf Basis einer heute vorgenommenen Bewertung der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung im verbleibenden Geschäftsjahr 2026 geht der Vorstand der CANCOM SE nunmehr von folgender Entwicklung aus:



CANCOM Gruppe Aktualisierte Prognose 2026 Umsatz 1.650 bis 1.750 Mio. €

(bisher 1.750 bis 1.850 Mio. €) EBITDA 110 bis 130 Mio. €

(bestätigt) EBITA 55 bis 75 Mio. €

(bestätigt)

Der vollständige Quartalsbericht der CANCOM Gruppe für die ersten neun Monate 2026 wird am 12. November 2026 auf der Internetseitewww.cancom.de im Bereich Investoren veröffentlicht.

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