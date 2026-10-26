EQS-Adhoc: Hypoport SE: Rohertragswachstum und EBIT-Steigerung in den ersten neun Monaten
EQS-Ad-hoc: Hypoport SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Hypoport SE: Rohertragswachstum und EBIT-Steigerung in den ersten neun Monaten
26.10.2026 / 20:00 CET/CEST
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Hypoport SE: Rohertragswachstum und EBIT-Steigerung in den ersten neun Monaten
Berlin, 26. Oktober 2026: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die vorläufigen Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das dritte Quartal 2026 bzw. die ersten neun Monate 2026 ausgewertet.
Der Vorstand erwartet auf dieser Basis die folgenden Ergebnisse für das Q3/26 bzw. 9M/26:
Gesamtkonzern:
- Rohertrag: 70 Mio. Euro (Q3/25: 67 Mio. Euro) bzw. 207 Mio. Euro (9M/25: 197 Mio. Euro)
- EBIT: 10,8 Mio. Euro (Q3/25: 7,6 Mio. Euro) bzw. 30,1 Mio. Euro (9M/25: 23,6 Mio. Euro)
Segment Real Estate & Mortgage Platforms:
- Rohertrag: 44 Mio. Euro (Q3/25: 41 Mio. Euro) bzw. 129 Mio. Euro (9M/25: 122 Mio. Euro)
- EBIT: 12,1 Mio. Euro (Q3/25: 9,8 Mio. Euro) bzw. 36,0 Mio. Euro (9M/25: 32,8 Mio. Euro)
Segment Financing Platforms:
- Rohertrag: 17 Mio. Euro (Q3/25: 18 Mio. Euro) bzw. 51 Mio. Euro (9M/25: 50 Mio. Euro)
- EBIT: 1,2 Mio. Euro (Q3/25: 2,0 Mio. Euro) bzw. 3,6 Mio. Euro (9M/25: 3,8 Mio. Euro)
Segment Insurance Platforms:
- Rohertrag: 8 Mio. Euro (Q3/25: 8 Mio. Euro) bzw. 25 Mio. Euro (9M/25: 24 Mio. Euro)
- EBIT: -0,1 Mio. Euro (Q3/25: -0,1 Mio. Euro) bzw. 1,1 Mio. Euro (9M/25: -0,4 Mio. Euro)
Die positive Entwicklung des Konzerns in den ersten neun Monaten wurde von einer Vielzahl von Geschäftsmodellen der drei operativen Segmente getragen.
Hypoport wird seine finalen 9M/26 Ergebnisse wie geplant am Montag, 09. November 2026 veröffentlichen.
Kontakt
Jan H. Pahl
Head of Investor Relations // IRO
Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942
Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19
Email: ir@hypoport.de
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|Heidestraße 8
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|Deutschland
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|E-Mail:
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|DE0005493365
|WKN:
|549336
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