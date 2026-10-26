EQS-Adhoc: Logwin erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für das Jahr 2026

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EQS-Ad-hoc: Logwin AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Logwin erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für das Jahr 2026

26.10.2026 / 07:47 CET/CEST
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Logwin erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für das Jahr 2026

Bislang wurde ein Umsatz zwischen 1,25 Mrd. Euro und 1,50 Mrd. Euro erwartet. Nunmehr geht der Logwin Konzern von einem Umsatz für das Geschäftsjahr 2026 zwischen 1,50 Mrd. Euro und 1,75 Mrd. Euro aus.

Bisher wurde ein operatives Ergebnis (EBITA)* zwischen 70,5 Mio. Euro und 86,0 Mio. Euro erwartet. Nunmehr wird für das Geschäftsjahr 2026 von einem EBITA zwischen 78,5 Mio. Euro und 91,0 Mio. Euro ausgegangen.

Die aktualisierte Einschätzung berücksichtigt insbesondere die höheren Transportvolumina und gestiegenen Frachtraten, die zu einer insgesamt positiven Ergebnisentwicklung in beiden Geschäftsfeldern beigetragen haben.

*Die dargestellten zentralen Steuerungsgrößen (KPIs) sind Bestandteil des im Logwin Konzern eingesetzten Kennzahlensystems und werden im Abschnitt „Finanzwirtschaftliche Unternehmenssteuerung“ im Konzernlagebericht im Jahresfinanzbericht 2025 (Seite 1 ff.) entsprechend den Leitlinien für alternative Leistungskennzahlen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vom 5. Oktober 2015 erläutert und definiert.

Ende der Ad hoc-Mitteilung

Mitteilende Person: Axel Steiner, Executive Committee Mitglied (CFO)

Über die Logwin AG

Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für seine Kunden Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2025 einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro und beschäftigt rund 3.900 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt.

Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON Logistics S.à r.l., Grevenmacher (Luxemburg).

Ihr Ansprechpartner: www.logwin-logistics.com

Axel Steiner
Mitglied des Executive Committee (CFO)
Tel: +352 719690-1112
axel.steiner@logwin-logistics.com

Ende der Insiderinformation

26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Logwin AG
an de Längten 5
6776 Grevenmacher
Luxemburg
Telefon:+352 719 690 0
Fax:+352 719 690 1359
E-Mail:ir-info@logwin-logistics.com
Internet:www.logwin-logistics.com
ISIN:LU1618151879
WKN:A2DR54
Indizes:Prime All Share (PXAP), Classic All Share (CLXP), DAXsector All Transportation & Logistics (4N87), DAXsector Transportation & Logistics (CXPL), DAXsubsector All Logistics (4N99), DAXsubsector Logistics (I1LB)
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:529900XUC6PXMN6ABU42
EQS News ID:2421766
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