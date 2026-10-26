EQS-Adhoc: PAUL Tech AG: Gläubigerversammlung der EUR 35 Mio. Anleihe beschließt Verlängerung der Laufzeit

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PAUL Tech AG: Gläubigerversammlung der EUR 35 Mio. Anleihe beschließt Verlängerung der Laufzeit



26.10.2026 / 21:57 CET/CEST

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PAUL Tech AG: Gläubigerversammlung der EUR 35 Mio. Anleihe beschließt Verlängerung der Laufzeit

Mannheim, 26. Oktober 2026

– Die heute abgehaltene Gläubigerversammlung im Hinblick auf die von der PAUL Tech AG ("

Emittentin

") begebenen EUR 35 Mio. 7,00 % / 9,00 % Inhaberschuldverschreibungen 2020/2026 (ISIN: DE000A3H2TU8 / WKN: A3H2TU; "

Anleihe

") hat folgende Beschlüsse zur Anleihe gefasst:

Die Laufzeit der Anleihe wird bis zum 01. September 2028 verlängert.

Die Rückzahlung der Anleihe zum Laufzeitende erfolgt zu 113% ihres Nennbetrags.

Die Verzinsung der Anleihe wird ab dem 01. Dezember 2026 auf 10 % p.a. erhöht mit halbjährlicher Auszahlung.

Die Emittentin wird verpflichtende anteilige Teilrückzahlungen vor dem neuen Laufzeitende vornehmen.

Die Emittentin ist verpflichtet zukünftig neu aufgenommenes Eigenkapital zu mindestens 30 % zur vorzeitigen Tilgung der Anleihe zu verwenden.

Der Mehrheitsaktionär der Emittentin wird ein Pfandrecht über ca. 7,5 % des Aktienkapitals der Emittentin zugunsten der Anleihegläubiger bestellen.

Herr Gustav Meyer zu Schwabedissen wird zum Gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger bestellt.

Diese Beschlüsse und die entsprechenden Anpassungen der Bedingungen der Anleihe werden nach Ablauf der gesetzlichen Anfechtungsfrist voraussichtlich am oder um den 30. November 2026 wirksam werden.

Investor Relations Kontakt:

PAUL Tech AG

Patrick Weiden

Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim

Tel.: +49 621 92 100 100

Fax: +49 621 92 100 101

E-Mail:

ir@paul.tech

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