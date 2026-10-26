EQS-AFR: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

26.10.2026 / 09:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026

Ort:

https://www.fortecag.de/Investor-Relations/Berichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026

Ort:

https://www.fortecag.de/en/Investor-Relations/Reports/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026

Ort:

https://www.fortecag.de/Investor-Relations/Berichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026

Ort:

https://www.fortecag.de/en/Investor-Relations/Reports/

26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
Augsburger Str. 2b
82110 Germering
Deutschland
Internet:www.fortecag.de
LEI Code:529900NG5C03XEKUA646
Ende der MitteilungEQS News-Service

2421772 26.10.2026 CET/CEST

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