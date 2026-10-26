EQS-AFR: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
26.10.2026 / 09:00 CET/CEST
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Hiermit gibt die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort:
https://www.fortecag.de/Investor-Relations/Berichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort:
https://www.fortecag.de/en/Investor-Relations/Reports/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort:
https://www.fortecag.de/Investor-Relations/Berichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort:
https://www.fortecag.de/en/Investor-Relations/Reports/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
|Augsburger Str. 2b
|82110 Germering
|Deutschland
|Internet:
|www.fortecag.de
|LEI Code:
|529900NG5C03XEKUA646
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2421772 26.10.2026 CET/CEST