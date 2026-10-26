EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.10.2026 / 14:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 12. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 26. Oktober 2026 – Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis einschließlich 23. Oktober 2026 wurde eine Anzahl von 742.191 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

RückkauftagAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)Börsenplatz
19.10.202688.67452,5061XETA
19.10.202619.95452,4702TQEX
19.10.202671.85752,4875CEUX
19.10.202618.08552,4825AQEU
20.10.202660.90352,4925XETA
20.10.202617.85752,4592TQEX
20.10.202657.22352,4665CEUX
20.10.202614.01752,4728AQEU
21.10.202630.35052,7243XETA
21.10.202613.42052,6519TQEX
21.10.202630.51852,6619CEUX
21.10.20265.71252,6633AQEU
22.10.2026102.92052,2585XETA
22.10.202621.69452,1335TQEX
22.10.202658.80052,1305CEUX
22.10.202616.58652,1644AQEU
23.10.202644.83052,2252XETA
23.10.202613.27652,1850TQEX
23.10.202647.24952,2021CEUX
23.10.20268.26652,2376AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 23. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 7.240.102 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:www.basf.com
LEI Code:529900PM64WH8AF1E917
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