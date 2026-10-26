EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
26.10.2026 / 13:02 CET/CEST
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
26. Oktober 2026
DHL AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis einschließlich 23. Oktober 2026 wurden insgesamt 93.920 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|zurückgekaufte Aktien (Stück)
|Durchschnittspreis (€)
|Kurswert Gesamt (€)
|Handelsplatz (MIC code)
|19.10.2026
|9.597
|57,0916
|547.908,09
|Xetra
|19.10.2026
|6.124
|57,1974
|350.276,88
|CBOE Europe (CEUX)
|19.10.2026
|629
|56,9991
|35.852,43
|Turquoise Europe (TQEX)
|19.10.2026
|2.023
|57,3000
|115.917,90
|Aquis Europe (AQEU)
|20.10.2026
|7.370
|57,5960
|424.482,52
|Xetra
|20.10.2026
|8.742
|57,5338
|502.960,48
|CBOE Europe (CEUX)
|20.10.2026
|2.196
|57,4353
|126.127,92
|Turquoise Europe (TQEX)
|20.10.2026
|804
|57,6931
|46.385,25
|Aquis Europe (AQEU)
|21.10.2026
|6.718
|57,9237
|389.131,42
|Xetra
|21.10.2026
|10.107
|57,9636
|585.838,11
|CBOE Europe (CEUX)
|21.10.2026
|969
|57,8713
|56.077,29
|Turquoise Europe (TQEX)
|21.10.2026
|1.015
|58,0427
|58.913,34
|Aquis Europe (AQEU)
|22.10.2026
|9.455
|57,3956
|542.675,40
|Xetra
|22.10.2026
|6.493
|57,3576
|372.422,90
|CBOE Europe (CEUX)
|22.10.2026
|1.715
|57,3002
|98.269,84
|Turquoise Europe (TQEX)
|22.10.2026
|636
|57,5688
|36.613,76
|Aquis Europe (AQEU)
|23.10.2026
|7.313
|56,8957
|416.078,25
|Xetra
|23.10.2026
|9.690
|56,9426
|551.773,79
|CBOE Europe (CEUX)
|23.10.2026
|1.944
|56,7972
|110.413,76
|Turquoise Europe (TQEX)
|23.10.2026
|380
|57,0624
|21.683,71
|Aquis Europe (AQEU)
|Gesamt
|93.920
|57,3872
|5.389.803,04
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 23. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.159.898 Stück.
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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