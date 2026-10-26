EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.10.2026 / 13:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
26. Oktober 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis einschließlich 23. Oktober 2026 wurden insgesamt 93.920 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
19.10.20269.59757,0916547.908,09Xetra
19.10.20266.12457,1974350.276,88CBOE Europe (CEUX)
19.10.202662956,999135.852,43Turquoise Europe (TQEX)
19.10.20262.02357,3000115.917,90Aquis Europe (AQEU)
20.10.20267.37057,5960424.482,52Xetra
20.10.20268.74257,5338502.960,48CBOE Europe (CEUX)
20.10.20262.19657,4353126.127,92Turquoise Europe (TQEX)
20.10.202680457,693146.385,25Aquis Europe (AQEU)
21.10.20266.71857,9237389.131,42Xetra
21.10.202610.10757,9636585.838,11CBOE Europe (CEUX)
21.10.202696957,871356.077,29Turquoise Europe (TQEX)
21.10.20261.01558,042758.913,34Aquis Europe (AQEU)
22.10.20269.45557,3956542.675,40Xetra
22.10.20266.49357,3576372.422,90CBOE Europe (CEUX)
22.10.20261.71557,300298.269,84Turquoise Europe (TQEX)
22.10.202663657,568836.613,76Aquis Europe (AQEU)
23.10.20267.31356,8957416.078,25Xetra
23.10.20269.69056,9426551.773,79CBOE Europe (CEUX)
23.10.20261.94456,7972110.413,76Turquoise Europe (TQEX)
23.10.202638057,062421.683,71Aquis Europe (AQEU)
Gesamt93.92057,38725.389.803,04 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 23. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.159.898 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
LEI Code:8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
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2421796 26.10.2026 CET/CEST

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