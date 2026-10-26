EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



26.10.2026 / 13:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

26. Oktober 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis einschließlich 23. Oktober 2026 wurden insgesamt 93.920 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 19.10.2026 9.597 57,0916 547.908,09 Xetra 19.10.2026 6.124 57,1974 350.276,88 CBOE Europe (CEUX) 19.10.2026 629 56,9991 35.852,43 Turquoise Europe (TQEX) 19.10.2026 2.023 57,3000 115.917,90 Aquis Europe (AQEU) 20.10.2026 7.370 57,5960 424.482,52 Xetra 20.10.2026 8.742 57,5338 502.960,48 CBOE Europe (CEUX) 20.10.2026 2.196 57,4353 126.127,92 Turquoise Europe (TQEX) 20.10.2026 804 57,6931 46.385,25 Aquis Europe (AQEU) 21.10.2026 6.718 57,9237 389.131,42 Xetra 21.10.2026 10.107 57,9636 585.838,11 CBOE Europe (CEUX) 21.10.2026 969 57,8713 56.077,29 Turquoise Europe (TQEX) 21.10.2026 1.015 58,0427 58.913,34 Aquis Europe (AQEU) 22.10.2026 9.455 57,3956 542.675,40 Xetra 22.10.2026 6.493 57,3576 372.422,90 CBOE Europe (CEUX) 22.10.2026 1.715 57,3002 98.269,84 Turquoise Europe (TQEX) 22.10.2026 636 57,5688 36.613,76 Aquis Europe (AQEU) 23.10.2026 7.313 56,8957 416.078,25 Xetra 23.10.2026 9.690 56,9426 551.773,79 CBOE Europe (CEUX) 23.10.2026 1.944 56,7972 110.413,76 Turquoise Europe (TQEX) 23.10.2026 380 57,0624 21.683,71 Aquis Europe (AQEU) Gesamt 93.920 57,3872 5.389.803,04

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

10. August 2026 bis einschließlich 23. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.159.898 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: DHL AG Charles-de-Gaulle-Straße 20 53113 Bonn Deutschland Internet: www.group.dhl.com LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

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