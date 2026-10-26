EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.10.2026 / 13:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis zum 23. Oktober 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 111.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

DatumZurückgekaufte Aktien (Stück)Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		Transaktionsbetrag
(in EUR)		Handelsplatz
21. Oktober 20268.00038,5905308.724,00AQEU
21. Oktober 202631.00038,57971.195.970,70CEUX
21. Oktober 20264.00038,5992154.396,80TQEX
21. Oktober 202660.00038,56252.313.750,00XETR
22. Oktober 20268.00038,6735309.388,00XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 11.046.840 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet:www.freseniusmedicalcare.com
LEI Code:549300CP8NY40UP89Q40
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2422172 26.10.2026 CET/CEST

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