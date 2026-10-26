EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.10.2026 / 18:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 37.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis einschließlich 23. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 129.200 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
19.10.20262.5100,00%99,8765250.690AQEU
19.10.20266.4960,00%99,8134648.388CEUX
19.10.20262.0560,00%99,8456205.283TQEX
19.10.202615.6380,01%99,84041.561.305XETA
20.10.20262.7520,00%100,5045276.588AQEU
20.10.20267.4650,01%100,4602749.935CEUX
20.10.20262.3550,00%100,5361236.763TQEX
20.10.202614.1280,01%100,45201.419.186XETA
21.10.20261.6480,00%100,7965166.113AQEU
21.10.20265.0700,00%100,8319511.218CEUX
21.10.20262.3610,00%100,8278238.054TQEX
21.10.202616.3210,01%100,84501.645.891XETA
22.10.20262.2380,00%101,8607227.964AQEU
22.10.20266.0320,00%101,8363614.277CEUX
22.10.20261.8060,00%101,8212183.889TQEX
22.10.202615.3240,01%101,79101.559.845XETA
23.10.20262.3800,00%102,0869242.967AQEU
23.10.20265.8800,00%101,9972599.744CEUX
23.10.20261.9040,00%101,9758194.162TQEX
23.10.202614.8360,01%102,00541.513.352XETA
Total129.2000,09%100,972313.045.616 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 23. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.784.718Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 26. Oktober 2026

Symrise AG

Der Vorstand

26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
LEI Code:529900D82I6R9601CF26
Ende der MitteilungEQS News-Service

2422536 26.10.2026 CET/CEST

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