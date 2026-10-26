EQS-DD: Beno Holding AG: Florian Renner, Gewährung von 50.490 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.10.2026 / 14:10 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Florian
|Nachname(n):
|Renner
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Beno Holding AG
b) LEI
|391200G6PDBP4B6JFR90
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|Beschreibung:
|Bezugsrechte ISIN DE000A41YEK0
b) Art des Geschäfts
|Gewährung von 50.490 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|26.10.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Beno Holding AG
|Brienner Str. 7
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.beno-gruppe.de
|LEI Code:
|391200G6PDBP4B6JFR90
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107646 26.10.2026 CET/CEST