EQS-DD: Beno Holding AG: Klaus Schulze, Gewährung von 11.217 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.10.2026 / 14:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Klaus Nachname(n): Schulze

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsratsmitglieder der BENO Light Industrial GmbH & Co. KGaA

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Beno Holding AG

b) LEI

391200G6PDBP4B6JFR90

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI Beschreibung: Bezugsrechte ISIN DE000A41YEK0

b) Art des Geschäfts

Gewährung von 11.217 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

26.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Beno Holding AG Brienner Str. 7 80333 München Deutschland Internet: www.beno-gruppe.de LEI Code: 391200G6PDBP4B6JFR90

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