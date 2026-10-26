EQS-DD: Beno Holding AG: PAX Investments GmbH Entwicklung & Beteiligung, Gewährung von 22.942 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.10.2026 / 14:10 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|PAX Investments GmbH Entwicklung & Beteiligung
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Michael
|Nachname(n):
|Bussmann
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Beno Holding AG
b) LEI
|391200G6PDBP4B6JFR90
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|Beschreibung:
|Bezugsrechte ISIN DE000A41YEK0
b) Art des Geschäfts
|Gewährung von 22.942 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|26.10.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Beno Holding AG
|Brienner Str. 7
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.beno-gruppe.de
|LEI Code:
|391200G6PDBP4B6JFR90
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107652 26.10.2026 CET/CEST
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