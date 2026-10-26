EQS-DD: Deutz AG: Helmut Ernst, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.10.2026 / 12:25 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Helmut Nachname(n): Ernst

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

DEUTZ AG

b) LEI

5299005DETTV58V2PP63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006305006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 9,78 EUR 48.900,00 EUR 10,14 EUR 50.700,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 9,9649 EUR 99.600,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: DEUTZ AG Ottostraße 1 51149 Köln (Porz-Eil) Deutschland Internet: www.deutz.com LEI Code: 5299005DETTV58V2PP63

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