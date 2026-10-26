EQS-DD: Deutz AG: Helmut Ernst, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.10.2026 / 12:25 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Helmut
|Nachname(n):
|Ernst
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|DEUTZ AG
b) LEI
|5299005DETTV58V2PP63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006305006
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|9,78 EUR
|48.900,00 EUR
|10,14 EUR
|50.700,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|9,9649 EUR
|99.600,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|22.10.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEUTZ AG
|Ottostraße 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Deutschland
|Internet:
|www.deutz.com
|LEI Code:
|5299005DETTV58V2PP63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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