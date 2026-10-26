EQS-DD: Ernst Russ AG: Joseph Schuchmann, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.10.2026 / 15:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Joseph
Nachname(n):Schuchmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Ernst Russ AG

b) LEI

529900MP0OZ3LL80MX76 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A161077

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
9,00 EUR1.800,00 EUR
9,00 EUR29.475,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
9,0000 EUR31.275,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate Berlin Stock Exchange
MIC:XGAT

26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Ernst Russ AG
Elbchaussee 370
22609 Hamburg
Deutschland
Internet:www.ernst-russ.de
LEI Code:529900MP0OZ3LL80MX76
Ende der MitteilungEQS News-Service

107660 26.10.2026 CET/CEST

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