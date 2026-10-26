EQS-DD: Ernst Russ AG: Joseph Schuchmann, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.10.2026 / 15:49 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Joseph Nachname(n): Schuchmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Ernst Russ AG

b) LEI

529900MP0OZ3LL80MX76

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A161077

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 9,00 EUR 1.800,00 EUR 9,00 EUR 29.475,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 9,0000 EUR 31.275,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate Berlin Stock Exchange MIC: XGAT

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Ernst Russ AG Elbchaussee 370 22609 Hamburg Deutschland Internet: www.ernst-russ.de LEI Code: 529900MP0OZ3LL80MX76

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