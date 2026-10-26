EQS-News: 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz: Emerald Horizon AG neu dabei – weitere Gesprächsmöglichkeiten am 11. November!

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42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz: Emerald Horizon AG neu dabei – weitere Gesprächsmöglichkeiten am 11. November!



26.10.2026 / 10:45 CET/CEST

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Augsburg, 26. Oktober 2026

Mit der Emerald Horizon AG (ISIN: AT0000A3UZE1) hat eine weitere börsennotierte Gesellschaft ihre Teilnahme an der 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz bestätigt. Das Unternehmen wird sich am 11. November 2026 im The Charles Hotel in München präsentieren und steht auch für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Auch bei der Innok Robotics Group AG (ISIN: DE000A3EVV13) gibt es Neuigkeiten: Am 11. November können nun ebenfalls persönliche Gespräche mit dem Management vereinbart werden. Entsprechende Anfragen sind ab sofort möglich.

Wichtig: Gesprächswünsche für diese beiden Gesellschaften sowie für alle weiteren teilnehmenden Unternehmen können noch bis einschließlich Mittwoch, 28. Oktober 2026 übermittelt werden!

Wer sich noch nicht zur MKK angemeldet hat, kann seine Gesprächswünsche direkt bei der Anmeldung angeben. Bereits registrierte Besucher können über das separate Formular weitere Meetings anfragen.

Hier geht's zur Anmeldung:

https://mkk-konferenz.de/mkk/mkk-anmeldung-besucher/

Weitere Gesprächswünsche für bereits angemeldete Besucher:

https://mkk-konferenz.de/mkk/weitere-meetingwuensche/

Das aktuelle Konferenzprogramm:

https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/

Die Teilnahme ist für institutionelle Investoren, Analysten und Finanzjournalisten kostenfrei.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:

GBC AG Eventmanagement

Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann

Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

E-Mail: info@mkk-konferenz.de

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