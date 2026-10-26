EQS-News: Abu Dhabi investiert in die nächste Generation musikalischer Talente mit einer neuen, eigens dafür eingerichteten Institution für das Jugendorchester Abu Dhabi

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Abu Dhabi investiert in die nächste Generation musikalischer Talente mit einer neuen, eigens dafür eingerichteten Institution für das Jugendorchester Abu Dhabi



26.10.2026 / 10:05 CET/CEST

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Ein langfristiger Weg für junge Musiker durch freien Zugang zu erstklassiger Musikausbildung.

ABU DHABI, VAE, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ist stolz darauf, die Gründung einer eigenen Institution für das Youth Orchestra Abu Dhabi bekannt zu geben.Die Institution wird ein integraler Bestandteil der Musik- und darstellenden Kunstlandschaft von Abu Dhabi sein und die kulturelle Vision des Emirats voranbringen, den Zugang zu künstlerischer Exzellenz zu erweitern und ein lebendiges kulturelles Ökosystem für die Zukunft aufzubauen. Es wird aufstrebenden jungen Musikern kostenlosen Zugang zu erstklassigen Musikausbildungsprogrammen bieten.

Youth Orchestra Abu Dhabi

Das Jugendorchester Abu Dhabi, dessen Konzertsaal mit 600 Plätzen und 18 Proben- und Übungsräumen im Mina Zayed (MiZa)-Viertel im Januar 2027 eröffnet werden soll, wird ein professionelles Umfeld für gemeinsames Musizieren bieten. Die Anmeldung für den ersten Jahrgang von 100 Schülern im Alter von 6 bis 9 Jahren ist ab sofort möglich. Das Programm wird in den kommenden Jahren junge Musiker durch eine Ausbildung in westlicher klassischer und arabischer Musiktradition fördern. Im ersten Jahr des Programms werden zusätzliche Ensembles für fortgeschrittene Studierende eingeführt.

Das Programm wird langfristige Wege für junge Menschen im gesamten Emirat schaffen, um sich mit Musik auseinanderzusetzen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und im Laufe der Zeit Fortschritte zu erzielen.

Seine Exzellenz Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender von DCT Abu Dhabi, sagte: „Das Jugendorchester Abu Dhabi ist eine wichtige Investition in unsere Zukunft und in unser Engagement, Kultur und Kreativität für alle zugänglich zu machen. Durch den kostenlosen Zugang zu erstklassigen Musikbildungsprogrammen schaffen wir Möglichkeiten für junge Menschen, ihr Talent zu entdecken, ihr Potenzial zu entwickeln und die lebenslangen Vorteile der Musik zu erfahren. Über die technischen Fähigkeiten hinaus fördert Musik Disziplin, Zusammenarbeit, Kreativität und Selbstvertrauen – Eigenschaften, die vielseitig gebildete Persönlichkeiten formen, Gemeinschaften bereichern und zu einer lebendigeren Gesellschaft beitragen.

Das Jugendorchester Abu Dhabi wird sowohl eine Plattform für Nachwuchstalente als auch ein Eckpfeiler des wachsenden kulturellen Ökosystems des Emirats sein. Während Abu Dhabi seine Position als globales Zentrum für Kultur und Kreativität und als UNESCO Creative City of Music weiter stärkt, stellen Institutionen wie diese sicher, dass die nächste Generation alle Möglichkeiten hat, an unserer kulturellen Zukunft teilzuhaben, dazu beizutragen und sie zu gestalten, während gleichzeitig die reichen musikalischen Traditionen bewahrt werden, die einen wichtigen Teil unseres Erbes bilden."

Das Gebäude wurde von dem verstorbenen Frank Gehry entworfen, einer Pionierfigur der zeitgenössischen Architektur und dem Architekten der kürzlich angekündigten Institution für darstellende Künste Dar al Funoon Abu Dhabi. Zu seinen architektonischen Beiträgen für Abu Dhabi gehört auch der Entwurf des zukünftigen Guggenheim Abu Dhabi im Kulturviertel Saadiyat.

Das Jugendorchester Abu Dhabi spiegelt das kontinuierliche Engagement des Emirats für kreative Talente, kulturelle Teilhabe und darstellende Künste wider und unterstützt die persönliche Entwicklung sowie die Vernetzung der Gemeinschaft durch kreativen Ausdruck.

ÜBER DAS MINISTERIUM FÜR KULTUR UND TOURISMUS – ABU DHABI

Das Ministerium für Kultur und Tourismus – Abu Dhabi fördert das nachhaltige Wachstum der Kultur- und Tourismussektoren Abu Dhabis, treibt den wirtschaftlichen Fortschritt voran und trägt zur Verwirklichung der weiterreichenden globalen Ambitionen Abu Dhabis bei. Durch die Zusammenarbeit mit den Organisationen, die die Position des Emirats als führendes internationales Reiseziel prägen, strebt das Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi danach, das Ökosystem um eine gemeinsame Vision des Potenzials des Emirats zu vereinen, Anstrengungen und Investitionen zu koordinieren, innovative Lösungen zu liefern und die besten Instrumente, Richtlinien und Systeme zur Unterstützung der Kultur- und Tourismusbranche einzusetzen.

Die Vision des Ministeriums für Kultur und Tourismus in Abu Dhabi wird durch die Bevölkerung, das Erbe und die Landschaft des Emirats geprägt. Wir setzen uns dafür ein, Abu Dhabis Ruf als Ort der Authentizität, der Innovation und der unvergleichlichen Erlebnisse zu stärken, der sich in seinen lebendigen Traditionen der Gastfreundschaft, seinen wegweisenden Initiativen und seinem kreativen Denken widerspiegelt.

Weitere Informationen über das Ministerium für Kultur und Tourismus von Abu Dhabi und das Reiseziel finden Sie unter: dctabudhabi.ae, visitabudhabi.ae und abudhabiculture.ae

Youth Orchestra Abu Dhabi

Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi Logo

Cision

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