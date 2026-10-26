EQS-News: Freedom Holding Corp. treibt den Ausbau der KI-Infrastruktur in Kasachstan voran

EQS-News: Freedom Holding Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Freedom Holding Corp. treibt den Ausbau der KI-Infrastruktur in Kasachstan voran



26.10.2026 / 20:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Erste öffentliche GPU-Cloud für 2027 geplant, während Freedom einen „Sovereign AI Hub" im Wert von 2 Milliarden US-Dollar entwickelt

ASTANA, Kasachstan, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC) treibt ihre Pläne zum Aufbau einer KI-Infrastruktur in Kasachstan voran, darunter einen „Sovereign AI Hub" im Wert von 2 Milliarden US-Dollar und die Einführung ihrer ersten öffentlichen GPU-Cloud im Jahr 2027. Das Programm zielt darauf ab, den Zugang zu Rechenressourcen für Unternehmen, Entwickler und öffentliche Einrichtungen zu erweitern.

Timur Turlov (right), CEO of Freedom Holding Corp., and NVIDIA founder and CEO Jensen Huang. Astana, 23 October 2026

Freedom entwickelt den „Sovereign AI Hub" im Rahmen einer im November 2025 unterzeichneten Vereinbarung mit dem kasachischen Ministerium für Künstliche Intelligenz und digitale Entwicklung. Das Projekt sieht einen Standort mit einer verfügbaren Leistung von 100 MW vor. Freedom ist der federführende Finanzierungs- und Umsetzungspartner und wird den Hub betreiben.

Die geplante Infrastruktur soll das Training von KI-Modellen, die Verarbeitung großer Datenmengen sowie die Entwicklung von KI-Diensten für Wirtschaft und Verwaltung unterstützen. Der Zugang zu gemeinsam genutzten Rechenressourcen ermöglicht es Organisationen, Anwendungen zu entwickeln und auszuführen, ohne eine eigene Serverinfrastruktur aufbauen zu müssen.

Timur Turlov, CEO der Freedom Holding Corp., erklärte, die Nachfrage liege bereits beim Doppelten der geplanten Kapazität der ersten Ausbaustufe des Hubs. Bedeutende potenzielle Kunden haben ihre Bereitschaft bekundet, zukünftige Kapazitäten für fünf Jahre anzumieten.

Freedom plant, seinen ersten GPU-Cluster im Jahr 2027 als öffentliche Cloud zur Verfügung zu stellen, wodurch Unternehmen und Entwickler Zugang zu Rechenkapazität für KI-Workloads erhalten.

Die Gruppe entwickelt zudem den „Freedom AI Super Cluster", der für Behörden, Unternehmen und die Wissenschaft konzipiert ist; die erste Phase ist für das erste Quartal 2027 geplant. Ein neues Rechenzentrum von Freedom Cloud befindet sich derzeit in der Nähe von Almaty im Bau. Freedom Cloud betreut bereits mehr als 3.400 Kunden aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor.

Das internationale Technologie-Ökosystem von Freedom erstreckt sich über die Bereiche Bankwesen, Wertpapierhandel, Versicherungen und Telekommunikation sowie auf Lifestyle-Dienstleistungen wie Ticketverkauf, Reisen, E-Commerce und Essenslieferdienste.

Am 23. Oktober traf sich Turlov in Astana mit Jensen Huang, dem Gründer und CEO von NVIDIA, anlässlich dessen ersten Besuchs in Kasachstan. Turlov stellte das Technologie-Ökosystem von Freedom sowie die Pläne für die KI-Infrastruktur des Unternehmens vor.

Turlov wies darauf hin, dass Kasachstan bereits einen starken Talentpool aufgebaut habe, der Technologien in den Bereichen E-Commerce und Finanzen entwickle. In Verbindung mit der heimischen KI-Infrastruktur, so sagte er, werde dies zu einem der wichtigsten Vorteile des Landes im Rahmen der globalen digitalen Transformation.

Die Aufgabe von Freedom bestehe darin, die für diese Entwicklung erforderliche Infrastruktur bereitzustellen. Die Investitionen des Unternehmens in Rechenkapazitäten und Cloud-Dienste zielen darauf ab, Unternehmen und Entwicklern dabei zu helfen, lokales Fachwissen in KI-Anwendungen und digitale Produkte umzusetzen.

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/freedom-holding-corp-treibt-den-ausbau-der-ki-infrastruktur-in-kasachstan-voran-302919794.html

26.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2422572 26.10.2026 CET/CEST