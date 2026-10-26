EQS-News: Guosen Securities skizziert Prioritäten für Chinas Kapitalmärkte im Rahmen des 15. Fünfjahresplans

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Guosen Securities skizziert Prioritäten für Chinas Kapitalmärkte im Rahmen des 15. Fünfjahresplans



26.10.2026 / 15:05 CET/CEST

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Marktstabilität, Innovationsförderung und eine verstärkte regulatorische Aufsicht sollen die Entwicklung des Kapitalmarkts bis 2030 prägen

SHENZHEN, China, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Guosen Securities, eines der führenden Wertpapierhäuser und eine der bedeutendsten Investmentbanken Chinas, erwartet, dass die Kapitalmärkte des Landes im Zeitraum des 15. Fünfjahresplans (2026–2030) in drei zentralen Bereichen Fortschritte erzielen werden:

Stärkung der Marktstabilität: Anhebung der Standards bei börsennotierten Unternehmen, Förderung langfristiger institutioneller Investitionen und Stärkung der Marktresilienz.

Förderung von Wirtschaftswachstum und Innovation: Reform des mehrstufigen chinesischen Kapitalmarktsystems, um mehr finanzielle Ressourcen in aufstrebende Branchen und andere Sektoren zu lenken, die mit der Entwicklung neuer, qualitativ hochwertiger Produktivkräfte verbunden sind, und damit die Fähigkeit der Kapitalmärkte zu stärken, die Realwirtschaft zu unterstützen.

Stärkung der Aufsicht: Verfolgung einer strengeren Durchsetzung der Vorschriften und weitere Öffnung der chinesischen Kapitalmärkte für internationale Teilnehmer, um die Rechte und Interessen der Anleger zu schützen und gleichzeitig die Attraktivität der Märkte für globale Investoren zu steigern.

Durch die ausgewogene Berücksichtigung von Stabilität, Reformen und wirksamer Regulierung werden Chinas Kapitalmärkte voraussichtlich eine immer wichtigere Rolle bei der Modernisierung des Landes spielen und internationalen Investoren breitere Möglichkeiten zur Teilnahme an seiner wirtschaftlichen Entwicklung eröffnen.

Stärkung der Marktstabilität und Widerstandsfähigkeit

Marktstabilität ist laut Guosen Securities unerlässlich für das effektive Funktionieren der Kapitalmärkte und ihre Fähigkeit, die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen.

Während der Laufzeit des 15. Fünfjahresplans wird erwartet, dass China die Reformen der Investitions- und Finanzierungsmechanismen beschleunigt, die Abstimmung zwischen Kapitalangebot und Finanzierungsnachfrage verbessert und langfristige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Marktstabilität verstärkt. Zu den Prioritäten zählen die Anhebung der Standards bei börsennotierten Unternehmen, die Vertiefung marktorientierter Reformen im Bereich Fusionen, Übernahmen und Unternehmensumstrukturierungen sowie die Erweiterung der Ausstiegsmöglichkeiten für Marktteilnehmer. Zusammen sollen diese Maßnahmen ein effizienteres Marktumfeld fördern, das durch geordnete Marktein- und -austritte, eine stärkere Wettbewerbsdisziplin und nachhaltigere Marktbewertungen gekennzeichnet ist.

Es wird zudem erwartet, dass China den regulatorischen und institutionellen Rahmen stärkt, der langfristige institutionelle Investitionen unterstützt. Dazu gehört der Abbau von Hindernissen, die die Beteiligung mittel- und langfristiger institutioneller Anleger – darunter Sozialversicherungsfonds, Versicherungsgesellschaften und Vermögensverwaltungsfonds – bisher eingeschränkt haben. Die Reformen werden sich zudem auf die Entwicklung von Leistungsbewertungsrahmen konzentrieren, die längere Anlagehorizonte widerspiegeln, sowie auf die Förderung von „geduldigem Kapital", um günstigere Bedingungen für nachhaltige Investitionen an den Kapitalmärkten zu schaffen.

Kapital in die Realwirtschaft und in neue, qualitativ hochwertige Produktivkräfte lenken

Guosen Securities ist der Ansicht, dass die Kapitalmärkte eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der Entwicklung neuer, qualitativ hochwertiger Produktivkräfte und bei der Stärkung der finanziellen Unterstützung für die Realwirtschaft spielen.

Während der Laufzeit des 15. Fünfjahresplans wird erwartet, dass China weiterhin eine qualitativ hochwertige Entwicklung anstrebt und gleichzeitig die Reformen seines mehrstufigen Kapitalmarktsystems, das Aktien, Anleihen und Terminkontrakte umfasst, vertieft. Diese Reformen zielen darauf ab, die Marktinstitutionen inklusiver zu gestalten und besser auf die Finanzierungsbedürfnisse verschiedener Branchen und Unternehmen einzugehen, während Kapital und andere Produktionsressourcen in Sektoren gelenkt werden, die mit neuen, qualitativ hochwertigen Produktivkräften in Verbindung stehen, darunter künstliche Intelligenz, Biomedizin, Technologien für saubere Energie, Luft- und Raumfahrt sowie Quantentechnologie.

Diese Initiativen sollen Chinas technologische Fähigkeiten und Selbstständigkeit stärken, seine industrielle Basis modernisieren und die Kommerzialisierung wissenschaftlicher und technologischer Innovationen beschleunigen. Durch die Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln für innovative Unternehmen und aufstrebende Branchen sollen Chinas Kapitalmärkte einen wirksameren Beitrag zur Entwicklung neuer, hochwertiger Produktivkräfte und zur Realwirtschaft im weiteren Sinne leisten.

Stärkung der Aufsicht bei gleichzeitiger Ausweitung des internationalen Marktzugangs

Nach Ansicht von Guosen Securities ist eine wirksame Durchsetzung der Regulierungsvorschriften unerlässlich, um die Marktstabilität zu wahren und die langfristige Entwicklung der chinesischen Kapitalmärkte zu unterstützen.

In den letzten Jahren haben die chinesischen Aufsichtsbehörden einen Null-Toleranz-Ansatz gegenüber Verstößen im Wertpapierbereich verfolgt, die Strafen für Fehlverhalten erhöht und den Anlegerschutz gestärkt. Diese Bemühungen zielten darauf ab, die Markttransparenz, Fairness und Integrität zu fördern.

Während der Laufzeit des 15. Fünfjahresplans wird erwartet, dass China seinen anlegerorientierten Regulierungsrahmen weiter stärkt, indem es Wertpapiergesetze und -vorschriften aktualisiert, den Einsatz von Technologie zur Überwachung der Marktaktivitäten ausweitet und sowohl die Fernüberwachung als auch die Vor-Ort-Kontrollen verbessert. Im Mittelpunkt dieser Bemühungen stehen die Verbesserung der Aufdeckung von Wertpapierverstößen und die Gewährleistung einer wirksameren Durchsetzung, unter anderem bei betrügerischen Wertpapieremissionen, Bilanzfälschungen, unrechtmäßigen Aktienveräußerungen und anderen Verstößen gegen Wertpapiergesetze und -vorschriften.

Es wird erwartet, dass China seine Kapitalmärkte durch weitere institutionelle Reformen und Verbesserungen der grenzüberschreitenden Marktvernetzung weiterhin für internationale Anleger öffnet. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Attraktivität von auf Renminbi lautenden Vermögenswerten für internationale Anleger zu steigern und eine stärkere Beteiligung ausländischer Investoren an den chinesischen Kapitalmärkten zu erleichtern.

Cision

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