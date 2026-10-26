EQS-News: Kingsmen Resources: Historische Chance im Silberdistrikt Parral!

Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Finanzierung

Kingsmen Resources: Historische Chance im Silberdistrikt Parral!



26.10.2026 / 09:26 CET/CEST

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Historische Konsolidierung im traditionsreichen mexikanischen Parral-Distrikt:

Kingsmen Resources (TSXV: KNG / WKN: A3D7BD)

vereint nach jahrzehntelanger Zersplitterung ehemals produzierende Brownfield-Liegenschaften erstmals unter einem einheitlichen Dach. Gestützt auf über 13 Millionen CAD an Barmitteln und eine mit lediglich 34,5 Millionen Aktien bemerkenswert straffe Kapitalstruktur startet das Unternehmen voll durchfinanziert in die systematische Erschließung des hochgradigen Silber-Gold-Reviers.

Auf dem Flaggschiffprojekt Las Coloradas belegen jüngste Bohrerfolge von bis zu 931 g/t Silberäquivalent über 1,60 Meter das Potenzial der epithermalen Adern, deren Geologie an benachbarte Weltklasse-Distrikte wie Santa Barbara anknüpft. Das laufende Bohrprogramm zielt darauf ab, die Hauptvenensysteme Soledad und Soledad II sowie tektonische Strukturkreuzungen systematisch in der Tiefe zu testen und bekannte Vererzungszonen auszuweiten.

Zusätzlichen Hebel eröffnet das zweite Projekt Almoloya, wo der historische Abbau in den 1920er-Jahren an der Grundwassergrenze stoppte und das darunterliegende Sulfid- und CRD-System unberührt ließ. Während die Tiefenbohrungen auf Las Coloradas voranschreiten, bereitet das Geologenteam für das erste Quartal 2027 das Erstbohrprogramm auf Almoloya vor – eine getaktete Serie operativer Meilensteine in einem der ertragreichsten Bergbaureviere Chihuahuas.

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