EQS-News: Science Based Targets initiative validiert Klimaziele der EQS Group

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Science Based Targets initiative validiert Klimaziele der EQS Group



26.10.2026 / 17:00 CET/CEST

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München – 26. Oktober 2026

EQS Group, ein weltweit führender Anbieter von agentischer KI-SaaS für Compliance, gibt heute bekannt, dass die Science Based Targets initiative (SBTi) die Ziele zur Treibhausgasreduktion sowie das Netto-Null-Ziel des Unternehmens erfolgreich validiert hat.

Die Science Based Targets initiative (SBTi) unterstützt Unternehmen dabei, auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Klimawandel messbare Emissionsreduktionsziele festzulegen. Ihr Corporate Net-Zero Standard sieht vor, dass Unternehmen kurzfristig handeln und ihre Emissionen langfristig deutlich senken – sowohl im eigenen Betrieb als auch entlang ihrer Wertschöpfungsketten. SBTi Services, die für die Zielvalidierung zuständige Tochtergesellschaft der Initiative, hat bestätigt, dass die Ziele der EQS Group für 2030 und 2050 diese Anforderungen erfüllen.

Validierte Ziele

Netto-Null: EQS Group verpflichtet sich, bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen.

Kurzfristig: EQS Group verpflichtet sich, die absoluten Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber dem Basisjahr 2022 um 85,0 % zu reduzieren. EQS Group verpflichtet sich außerdem, die Scope-3-Treibhausgasemissionen je EUR Wertschöpfung im selben Zeitraum um 51,6 % zu reduzieren.

Langfristig: EQS Group verpflichtet sich, die absoluten Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen bis 2050 gegenüber dem Basisjahr 2022 um 90,0 % zu reduzieren. EQS Group verpflichtet sich außerdem, die Scope-3-Treibhausgasemissionen je EUR Wertschöpfung im selben Zeitraum um 97,0 % zu reduzieren.

Einzelheiten zu den Zielen der EQS Group sind auf der SBTi-Website verfügbar.

EQS bezieht bereits an seinen Hauptstandorten in Deutschland und Spanien Strom aus erneuerbaren Energien, fördert das Pendeln mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln und erlaubt Geschäftsreisen mit dem Flugzeug oder Auto nur in Ausnahmefällen. EQS berichtet zudem jährlich über seine Treibhausgasemissionen.

„Unsere Kunden und Partner erwarten von uns dieselbe Transparenz und dasselbe verantwortungsvolle Handeln, das wir ihnen ermöglichen“, sagt Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group. „Wissenschaftlich fundierte Klimaziele geben unseren Maßnahmen zur Emissionsreduktion eine klare Richtung. Die externe Validierung schafft einen Maßstab, an dem unsere Stakeholder unsere Fortschritte messen können. So stärken wir langfristiges Vertrauen und die Widerstandsfähigkeit unseres Unternehmens.“

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie, zu den Aktivitäten und zur Berichterstattung der EQS Group finden Sie auf der Corporate-Sustainability-Webseite: https://www.eqs.com/about-eqs/sustainability/

Pressekontakt

Christina Jahn

Tel.: +49 89 444430133

E-Mail: christina.jahn@eqs.com

Über EQS Group

Die EQS Group ist ein weltweit führender Anbieter von agentischer KI-SaaS für Compliance. Weltweit vertrauen mehr als 14.000 Unternehmen auf die EQS Group, um komplexe regulatorische Anforderungen zu erfüllen, Risiken zu steuern und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie ihre Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu berichten.

Die Compliance-&-Ethics-Lösungen der EQS Group helfen Unternehmen, Vertrauen zu schaffen, sichere Hinweisgebermeldungen und eine effektive Fallbearbeitung zu ermöglichen sowie Compliance-Risiken zu begegnen. Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software, um den verantwortungsvollen Einsatz von KI zu steuern, personenbezogene Daten zu schützen und Datenschutzrisiken zu managen. Investor-Relations-Teams profitieren von Lösungen, die regulatorische Veröffentlichungen vereinfachen und die Kapitalmarktkommunikation stärken. Die Nachhaltigkeitslösungen der EQS Group unterstützen effizientes ESG-Management und die entsprechende Berichterstattung.

Mit mehr als 25 Jahren Fachexpertise und langjährigen Kundenbeziehungen verbindet die EQS Group compliance-ready AI mit intelligenten Workflows in einer sicheren Umgebung. Dadurch gewinnen Fachverantwortliche mehr Zeit für komplexe Bewertungen, wirksame Maßnahmen und die Beratung des Unternehmens. Q by EQS, das in die Compliance-Plattform integrierte agentische KI-Layer, ermöglicht KI-native Intelligenz mit fest verankerter menschlicher Aufsicht und klaren Verantwortlichkeiten.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute beschäftigt der Konzern weltweit rund 600 Mitarbeitende. https://www.eqs.com/de

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