EQS-News: Tin Men Capital führt die 7,4 Millionen US-Dollar schwere Serie-A-Finanzierungsrunde für das Vision-AI-Startup Ailytics an, um dessen Expansion im asiatisch-pazifischen Raum, den USA und der Golfregion zu ermöglichen.

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Tin Men Capital führt die 7,4 Millionen US-Dollar schwere Serie-A-Finanzierungsrunde für das Vision-AI-Startup Ailytics an, um dessen Expansion im asiatisch-pazifischen Raum, den USA und der Golfregion zu ermöglichen.



26.10.2026 / 02:05 CET/CEST

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SINGAPUR, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Ailytics, ein KI-Startup im Bereich Bildverarbeitung, das bestehende industrielle Videoüberwachungssysteme in eine Echtzeit-Sicherheits- und Betriebsebene verwandelt, hat in einer von Tin Men Capital angeführten Serie-A-Finanzierungsrunde 7,4 Millionen US-Dollar eingesammelt. SEEDS, ein Teil von SG Growth Capital, Safie, Japans größtes Cloud-Kamera-Unternehmen, und eines der größten Bauunternehmen Japans schlossen sich Family Offices und bestehenden Investoren an.

Ailytics co-founders Prateek Manocha (CTO) and Lenard Tan (CEO)

Seit einer von Tin Men Capital angeführten Pre-Series-A-Finanzierungsrunde über 2,7 Millionen US-Dollar im April 2024 ist Ailytics von 70 Projekten in vier Ländern auf mehr als 400 Implementierungen in 15 Ländern gewachsen.

Von Singapur auf vier Kontinente

Ailytics begann mit öffentlichen Wohnungsbauprojekten (HDB) in Singapur und betreibt mittlerweile große Installationen bei NatSteel, PaxOcean, DHL, dem internationalen Flughafen Rom-Fiumicino Leonardo da Vinci und dem Bau des Terminals 5 am Flughafen Changi.

„Diese Finanzierungsrunde stärkt unsere lokalen Teams in den USA, Japan, Australien und der Golfregion, da wir uns auf anspruchsvolle industrielle Umgebungen im Freien konzentrieren. „Wir bauen von Singapur aus ein globales Unternehmen für industrielle KI auf", sagte Lenard Tan, Mitgründer und CEO von Ailytics.

Gebaut für die Schwerindustrie überall

Ailytics' firmeneigenes Produkt Ailyssa gewinnt aus einem einzigen zweidimensionalen Bildsignal dreidimensionale räumliche Informationen und funktioniert selbst bei Regen, Staub und schlechten Lichtverhältnissen mit jahrzehntealten Kameras. Es liefert in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse. Die neueste Reasoning-Engine, AilyssaX, verarbeitet Kontextszenen in Bewegung und überprüft mehrstufige Abläufe, wodurch genauere und aussagekräftigere Warnmeldungen ermöglicht werden.

„Diese Finanzierungsrunde ermöglicht es uns, unsere eigenen domänenspezifischen Schlussfolgerungsmodelle zu entwickeln und die Kosten für den Betrieb von KI trotz steigender Nachfrage niedrig zu halten", sagte Prateek Manocha, Mitgründer und CTO von Ailytics.

„Ailytics hat 15 Märkte mit einer sehr soliden Stückrentabilität und einer Kundenabwanderungsrate von unter 1 Prozent erreicht. Wir wollen das Team bei seiner globalen Expansion tatkräftig unterstützen", sagte Jeremy Tan, Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter von Tin Men Capital.

Über Ailytics

Ailytics wandelt bestehende Videoüberwachungssysteme in eine Echtzeit-KI-Sicherheits- und Betriebsebene für die Schwerindustrie um. Das Unternehmen wurde 2021 in Singapur gegründet und hat über 400 Installationen in 15 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter ailytics.ai.

Medienkontakt

marketing@ailytics.aihttps://www.ailytics.ai/

Cision

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