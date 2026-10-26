EQS-News: Viromed Medical AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung

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EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Viromed Medical AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung

26.10.2026 / 17:52 CET/CEST
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Viromed Medical AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung

Rellingen, 26. Oktober 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7) hat ihre heute bekanntgegebene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Es wurden 450.000 neue, auf den Namen lautende Stückaktien zu einem Platzierungspreis von 4,50 EUR je Aktie platziert. Der Emissionserlös beläuft sich auf rund 2 Mio. EUR und soll zur Finanzierung des Working Capitals der Gesellschaft verwendet werden.

Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital von bisher 21.250.000 EUR um 450.000 EUR auf 21.700.000 EUR. Die Kapitalerhöhung wurde unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchgeführt.


Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

www.viromed-medical-ag.de


Kontakt Viromed

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

Pressekontakt

E-Mail: viromed@kirchhoff.de

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Viromed Medical AG
Hauptstraße 105
25462 Rellingen
Deutschland
E-Mail:kontakt@viromed-medical.de
Internet:https://www.viromed-medical-ag.de/
ISIN:DE000A40ZVN7
WKN:A40ZVN
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX
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