EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: HUGO BOSS AG

HUGO BOSS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



26.10.2026 / 15:33 CET/CEST

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Mit Schreiben vom 26. Oktober 2026, eingegangen am selben Tag, wurde der HUGO BOSS AG gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 WpHG aufgrund des Überschreitens einer Meldeschwelle im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt:

Wir nehmen Bezug auf die Mitteilung des Inhabers wesentlicher Beteiligungen nach § 43 Abs. 1 WpHG vom 14. September 2026 sowie die Stimmrechtsmittelung von Michael Ashley (u.a.) vom 23. Oktober 2026.

Die Frasers Group plc („Frasers“) hat am 23. Oktober 2026 die Schwelle von 50 % der Stimmrechte aus Aktien der Hugo Boss AG überschritten und hält gegenwärtig direkt über 50% der Stimmrechte an der Hugo Boss AG.

Wir teilen Ihnen im Namen von Michael Ashley, der Mash Holdings Topco Limited, der Mash Holdings Limited, der Mash Beta Limited und Frasers die Ziele des Investments in die Hugo Boss AG und die Herkunft der für den Erwerb der wesentlichen Beteiligung verwendeten Mittel nach § 43 Abs. 1 WpHG wie folgt mit:

1. Zu den mit dem Erwerb von Stimmrechten verfolgten Zielen:

a) Frasers sieht den Erwerb von Aktien der Hugo Boss AG unverändert als strategisches Investment.

b) Frasers schließt nicht aus, in Abhängigkeit von der Markt- und Unternehmensentwicklung in den nächsten 12 Monaten weitere Aktien zu erwerben. Frasers ist zum Erwerb weiterer Aktien verpflichtet, wenn ihr aufgrund der von ihr ausgegebenen Finanzinstrumente Aktien der Hugo Boss AG angedient werden (vgl. die Veröffentlichungen der Hugo Boss AG zu den Stimmrechtsmeldungen von Frasers am 23. Oktober 2026 und 21. Juli 2026).

c) Frasers hält derzeit Finanzinstrumente in Bezug auf 21,87% (15.050.100) der Aktien der Hugo Boss AG durch verkaufte Put-Optionen. Frasers schließt nicht aus, in den nächsten 12 Monaten – abhängig von den Marktbedingungen – weitere bedeutende Beteiligungen an der Hugo Boss AG zu erwerben, und zwar durch Finanzinstrumente, einschließlich weiterer Verkäufe von Put-Optionen und/oder Käufe von Call-Optionen.

d) Frasers beabsichtigt, sowohl Michael Murray, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, als auch Daniel Grieder, den Chief Executive Officer, bei der Verfolgung einer nachhaltigen Wachstumsstrategie und beim weiteren Aufbau des Markenwerts und Investitionen in diesen zu unterstützen. Es wird erwartet, dass Robert Palmer vorbehaltlich seiner Bestellung durch das zuständige Amtsgericht Mitglied des Aufsichtsrats der Hugo Boss AG wird. Frasers strebt an Einfluss auf die Besetzung von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu nehmen, sofern zukünftig Positionen im Vorstand und/oder Aufsichtsrat frei werden.

e) Frasers unterstützt unverändert die Verbesserung der Kapitaleffizienz der Hugo Boss AG im Sinne einer langfristig wertorientierten Unternehmensführung. Frasers strebt gegenwärtig keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Hugo Boss AG an, insbesondere keine Änderung des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdmittelfinanzierung.

f) Frasers unterstützt die aktuelle Dividendenpolitik der Hugo Boss AG, keine Dividende über dem gesetzlichen Mindestbetrag auszuschütten und die einbehaltenen Mittel für andere wertsteigernde Maßnahmen innerhalb des Unternehmens zu verwenden, die das langfristige Wachstum und die finanzielle Flexibilität der Hugo Boss AG unterstützen.

2. Herkunft der verwendeten Mittel gem. § 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG:

Frasers hat die Aktien mit Mitteln finanziert, die ihr zur Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit zur Verfügung stehen. Sie hat keine gesonderte Fremdfinanzierung aufgenommen.

26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HUGO BOSS AG Holy-Allee 3 72555 Metzingen Deutschland Internet: www.hugoboss.com LEI Code: 529900LFVU534EBRXD13

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