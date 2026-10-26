Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.10.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 26. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Alexandria Real Estate Equities
|Bericht 3. Quartal 2026
|Amkor Technology
|Bericht 3. Quartal 2026
|BROWN & BROWN
|Bericht 3. Quartal 2026
|Cadence Design Systems
|Bericht 3. Quartal 2026
|Celestica
|Bericht 3. Quartal 2026
|Galp Energia
|Bericht 3. Quartal 2026
|MakeMyTrip
|Bericht 2. Quartal 2027
|Nucor
|Bericht 3. Quartal 2026
|PostNL
|Bericht 3. Quartal 2026
|Public Storage
|Bericht 3. Quartal 2026
|Rambus
|Bericht 3. Quartal 2026
|Verizon
|Bericht 3. Quartal 2026
|Welltower
|Bericht 3. Quartal 2026
|Whirlpool
|Bericht 3. Quartal 2026
|WuXi AppTec H
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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