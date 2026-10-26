Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.10.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenInfrastruktur

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 26. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Alexandria Real Estate EquitiesBericht 3. Quartal 2026
Amkor TechnologyBericht 3. Quartal 2026
BROWN & BROWNBericht 3. Quartal 2026
Cadence Design SystemsBericht 3. Quartal 2026
CelesticaBericht 3. Quartal 2026
Galp EnergiaBericht 3. Quartal 2026
MakeMyTripBericht 2. Quartal 2027
NucorBericht 3. Quartal 2026
PostNLBericht 3. Quartal 2026
Public StorageBericht 3. Quartal 2026
RambusBericht 3. Quartal 2026
VerizonBericht 3. Quartal 2026
WelltowerBericht 3. Quartal 2026
WhirlpoolBericht 3. Quartal 2026
WuXi AppTec HBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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Alexandria Real Estate Equities
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BROWN & BROWN
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WuXi AppTec H
MakeMyTrip
Galp Energia

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