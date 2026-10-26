Flatexdegiro: Nach 42 Prozent Kursverlust steigt die Aktie deutlich

Was bewegt die Aktie?

Flatexdegiro hat vom jüngsten Zwischenhoch bis zum Tief am Freitag in rund 40 Handelstagen 42 Prozent verloren. Am Montag steigt die Aktie um mehr als fünf Prozent. Die deutliche Gegenbewegung trifft auf positive Einschätzungen von Goldman Sachs und Barclays. Beide Banken bestätigen ihre positiven Empfehlungen und sehen erhebliches Potenzial für höhere Kurse.

Goldman Sachs bekräftigt die Kaufempfehlung und erhöht das Kursziel von 48 auf 50 Euro. Damit setzt die Bank nach dem starken Kursverlust sogar ein höheres Ziel an. Gemessen am Schlusskurs vom Freitag entspricht dieses Ziel einem möglichen Kursanstieg von deutlich mehr als 100 Prozent. Die Differenz zwischen dem jüngsten Aktienkurs und dem Kursziel fällt damit besonders groß aus.

Barclays bestätigt die Einstufung Overweight, die eine überdurchschnittliche Gewichtung der Aktie empfiehlt. Zugleich reduziert die Bank ihr Kursziel leicht von 44 auf 43 Euro. Flatexdegiro bleibt für Barclays der bevorzugte Wert unter den europäischen Onlinebrokern. Auch das etwas niedrigere Kursziel liegt deutlich über dem Schlusskurs vom Freitag und entspricht einem möglichen Anstieg von rund 85 bis 90 Prozent.

Das Geschäft liefert ebenfalls positive Argumente: Der Umsatz wuchs zuletzt um 14 Prozent, das Konzernergebnis um 30 Prozent auf rund 50 Millionen Euro. Der Gewinn legte damit deutlich stärker zu als der Umsatz. Flatexdegiro verfügt inzwischen über 3,7 Millionen Kundenkonten und führte 19,2 Millionen Transaktionen aus, ein Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zusätzlich zum erfolgreichen Wertpapiergeschäft unterstützt die sehr gute Entwicklung des Zinsergebnisses das Unternehmen.

Charttechnik

Dem Kursverlust ging eine Dreiecksformation nach einem Kursanstieg voraus. Die Aktie unterschritt sowohl die Formation als auch die ansteigende Trendlinie mit hoher Dynamik. Das aus der Dreieckshöhe abgeleitete Abwärtsziel entspricht ungefähr dem jüngsten Tief. Das spricht für ein inzwischen begrenztes weiteres Abwärtspotenzial.

An der Unterstützung um 23 Euro kam es kurzzeitig zu einem Unterschreiten und anschließend zu einer kräftigen Rückkehr über diese Marke. Dieser Fehlausbruch und das anschließende Kursplus von mehr als fünf Prozent bilden eine gute Ausgangsbasis für eine mögliche Kurswende.

Martins Einschätzung

Flatexdegiro bietet nach dem starken Rückgang eine gute Chance auf eine Kurswende. Dafür sprechen das Umsatz- und Gewinnwachstum, das starke Zinsergebnis und die positive Reaktion an der Unterstützung. Die Aktie ist damit ein interessanter Kandidat für einen möglichen Positionsaufbau. Die Kursziele von Barclays und Goldman Sachs zeigen das erhebliche Potenzial dieser Einschätzungen; ihre Erreichung bleibt ein Szenario.