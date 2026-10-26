Gasimporteur Sefe schließt LNG-Liefervertrag mit Kanada

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BERLIN (dpa-AFX) - Der bundeseigene Gasimporteur Sefe hat einen langfristigen Liefervertrag für Flüssigerdgas (LNG) aus Kanada geschlossen. Mit Ksi Lisims LNG vereinbarte das Unternehmen den Bezug von jährlich einer Million Tonnen LNG über 20 Jahre, wie Sefe am Montag mitteilte. Die ersten Lieferungen werden Anfang der 2030er Jahre erwartet. Die Mengen sind nicht an bestimmte Lieferorte gebunden.

Mit dem Vertrag baut Sefe sein global diversifiziertes LNG-Portfolio weiter aus. Es ist die erste Lieferpartnerschaft des Unternehmens mit Kanada.

Sefe hieß früher Gazprom Germania, war eine Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom und wurde als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Energiekrise in Deutschland verstaatlicht./lig/DP/jha

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musstheute, 14:10 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzengestern, 18:59 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutetgestern, 08:00 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen