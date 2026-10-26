Was bewegt die Aktie?

Lumentum veröffentlicht am 5. November seine Quartalszahlen. Im Vorfeld hat Jefferies die Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel leicht auf 1.250 Dollar angehoben. Für Umsatz und Gewinn erwartet Jefferies Ergebnisse ungefähr im Rahmen der Erwartungen. Damit verbindet sich die positive Einschätzung zunächst mit der Aussicht auf eine erwartungsgemäße Geschäftsentwicklung.

Der zentrale Wachstumstreiber ist künstliche Intelligenz (KI). Lumentums Geschäft umfasst die Vernetzung in Rechenzentren, die für die Einschätzung der weiteren Entwicklung entscheidend ist. Die positive Perspektive für die kommenden Quartale stützt sich auf diesen Geschäftsbereich. Auf dieser zeitlichen Sicht erscheinen positive Überraschungen wahrscheinlicher als negative.

Für die Aktie spricht außerdem die Entwicklung der Bewertung. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt aktuell bei 34,5 und ist deutlich zurückgegangen, während der Aktienkurs seitwärts läuft. Die niedrigere Kennzahl macht Lumentum auf Basis der Bewertung attraktiver. Sie ist damit ein wesentliches Argument für die weiterhin positive Einschätzung der Investition.

Das größte operative Risiko sind mögliche Engpässe in der Lieferkette. Solche Engpässe könnten sich entwickeln; ihr tatsächliches Ausmaß bleibt offen. Die Aussicht auf weiteres Wachstum steht damit einer möglichen Einschränkung durch die Lieferkette gegenüber. Für die Beurteilung der nächsten Quartale gehören beide Aspekte zusammen: das Potenzial der Rechenzentrumsvernetzung und das Risiko möglicher Engpässe.

Die Quartalszahlen am 5. November sind deshalb ein wichtiger Termin für die Aktie. Rund um die weitere Entwicklung ist mit hohen Kursschwankungen zu rechnen. Verbessert sich die derzeit sehr negative Marktstimmung, kommt ein erneuter Anstieg in Richtung der früheren Hochs infrage. Die Perspektive bleibt über die nächsten Quartale positiv, bei weiterhin hoher erwarteter Volatilität.

Charttechnik

Die Aktie notiert an einer Unterstützung im Bereich einer seit mehreren Monaten bestehenden Trendlinie. Fällt der Kurs unter diese Linie und unter 700 Dollar, liegt eine weitere Unterstützung im Bereich von 600 Dollar.

Wenn sich die negative Marktstimmung abschwächt, könnten die früheren Hochs erneut erreichbar werden. Die Unterstützungen liefern dabei konkrete Kursbereiche für die Beurteilung des Abwärtsrisikos.

Martins Einschätzung

Lumentum bleibt eine attraktive Position für ein langfristig ausgerichtetes Depot. Die deutlich gesunkene Bewertung und die Wachstumsperspektive durch die Vernetzung in Rechenzentren sprechen für das Halten der Aktie. Über die kommenden Quartale überwiegen die Chancen auf positive Überraschungen; mögliche Lieferkettenengpässe und hohe Kursschwankungen bleiben die wesentlichen Risiken.