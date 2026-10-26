Hypoport steigert Gewinn
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport hat im dritten Quartal mehr verdient als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei von 7,6 Millionen Euro im dritten Jahresviertel 2025 auf 10,8 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Die Hypoport-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 4,5 Prozent zu./he/tih
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