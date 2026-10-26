Ifo erwartet nach Stagnation im Sommer gutes viertes Quartal

Berlin, 26. ⁠Okt (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung des Münchner Ifo-Instituts nach einem schwächeren Sommerquartal zum Jahresende wieder deutlicher zulegen. Im dritten Quartal 2026 sei mit Stagnation zu rechnen, sagte ‌Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Das Statistische Bundesamt will die Bilanz für den Zeitraum Juli ⁠bis ⁠September am kommenden Freitag veröffentlichen. "Die Ifo-Daten von heute deuten aber auf ein gutes viertes Quartal hin." Das monatlich ermittelte Geschäftsklima ist bereits zum sechsten Mal in Folge gestiegen. Im Oktober kletterte der Ifo-Index überraschend stark auf ‌90,2 Punkte.

"Die deutsche Wirtschaft fasst zunehmend Tritt", ‌so Wohlrabe. "Sie arbeitet sich kontinuierlich aus dem Tal heraus." Die Industrie sei dabei eine Stütze, vor allem die Elektroindustrie ⁠und der Maschinenbau. Weniger rund laufe es in der energieintensiven ‌Industrie. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte ⁠zuletzt mehrfach betont, dass Deutschland dank der hohen Investitionen des Staates wirtschaftlich zurück sei. Wohlrabe relativierte dies: "Deutschland kämpft sich zurück, ist aber noch nicht wieder ‌vorne dabei."

Ein Problem bleibt ⁠die hohe Inflation, die den ⁠Konsum hemmt. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen 2027 noch mit einer Teuerung in Deutschland von 3,2 Prozent, deutlich über der von der EZB für den Euroraum angestrebten Marke von zwei Prozent. "Die Inflation dürfte hartnäckig bleiben, sodass die EZB darauf reagieren müsste", sagte Wohlrabe. "Der Konsum fällt damit als Lokomotive erstmal aus."

(Bericht von Christian Krämer, redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)