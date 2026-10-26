Ifo-Index steigt erneut - Aber mit "Aufbruchstimmung nicht zu rechnen"

- von Klaus Lauer ⁠und Christian Krämer

Berlin, 26. Okt (Reuters) - Die zaghafte Erholung der deutschen Wirtschaft geht weiter - aber wegen vieler Konjunkturrisiken bleibt ein selbsttragender Aufschwung in weiter Ferne. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Oktober minimal um 0,3 auf 90,2 Punkte und damit den sechsten Monat in Folge, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Das Barometer verharrt auf dem höchsten Stand seit Mai 2023. "Die Konjunkturbelebung setzt sich fort", erklärte Ifo-Präsident ‌Clemens Fuest. Allerdings bleibt es ruckelig: Die Firmen bewerteten ihre Erwartungen positiver als zuletzt, spürten bei der Geschäftslage aber mehr Gegenwind. Fachleute machen derzeit viele Risiken aus - etwa den Iran-Krieg, hohe Inflation und hohe Zinsen, gestiegene Energiekosten und die Krise in Frankreich.

"Die deutsche ⁠Wirtschaft fasst zunehmend Tritt. ⁠Sie arbeitet sich kontinuierlich aus dem Tal heraus", sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. Er gehe davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im Sommer stagniert habe. "Die Ifo-Daten von heute deuten aber auf ein gutes viertes Quartal hin." Die anhaltend hohe Inflation bremse allerdings die Ausgabenfreude der Verbraucher. "Der Konsum fällt damit als Lokomotive erstmal aus." Wohlrabes Fazit lautet: "Deutschland kämpft sich zurück, ist aber noch nicht wieder vorne dabei."

NAHOST, FRANKREICH, ENERGIEKOSTEN ALS KONJUNKTURRISIKEN

Dies sehen viele Ökonomen ähnlich. Das Ifo-Geschäftsklima signalisiere keinen tragfähigen Investitionsaufschwung, warnte Klaus Bauknecht von der IKB Deutsche ‌Industriebank. Wichtig sei, dass Unternehmen von robuster Konjunktur und verlässlicher Verbesserung der Standortbedingungen überzeugt ‌seien. Andernfalls sei "mit einer Aufbruchstimmung, die private Investitionen zu einem entscheidenden Wachstumstreiber werden lässt, nicht zu rechnen".

Philipp Scheuermeyer von der staatlichen Förderbank KfW warnte, nach den Zwischenwahlen in den USA Anfang November drohe im Nahen Osten erneut eine Eskalation. Das Fiskalpaket der Bundesregierung und die Nachfrage nach deutschen Vorleistungsgütern für ⁠den Boom bei der KI-Infrastruktur sorgten zwar für eine Erholung. "Die Entwicklungen am Golf bleiben aber das größte Konjunkturrisiko." Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia ‌von der HCOB Bank fügte hinzu, Haushaltsprobleme und die politische Krise beim ⁠deutschen Nachbarn bremsten die Zuversicht. "Wenn sich zudem Frankreich als zweitwichtigste Exportdestination für deutsche Firmen aufgrund der politischen Unruhen und der Turbulenzen an den Anleihemärkten die Konjunktur kaum noch vom Fleck bewegt, macht sich das auch in Deutschland bemerkbar." Zudem bremse das Niedrigwasser im Rhein das Wachstum. LBBW-Experte Jens-Oliver Niklasch warnte ebenfalls wegen vieler Abwärtsrisiken: "Ich fürchte, wir werden uns weiter von Monat ‌zu Monat durchzittern müssen."

INDUSTRIE GEWINNT AN ZUVERSICHT

Während sich die Stimmung im Service-Sektor ⁠eintrübte und im Handel auf der Stelle trat, hellte sie ⁠sich am Bau auf. Das Barometer für die lange schwächelnde Industrie kletterte deutlich. Die Betriebe beurteilten Lage und Erwartungen spürbar besser, erklärte Ifo-Chef Fuest. "Beide Indikatoren drehten erstmals seit mehr als drei Jahren wieder ins Plus."

Angeschoben wird die konjunkturelle Erholung vor allem durch mehr staatliche Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung. Experten und Bundesregierung erwarten 2026 mehr als ein Prozent Wachstum. Wegen verhaltener privater Investitionen sehen viele Ökonomen aber noch keinen sich selbst tragenden Aufschwung.

Die Zahl der Unternehmensgründungen in Deutschland stieg derweil 2025 so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr. Bundesweit wurden rund 183.000 Firmen neu gegründet und damit 7,7 Prozent mehr als im Vorjahr, wie aus Berechnungen des Mannheimer ZEW-Instituts und der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht. Der Anstieg gehe jedoch stark auf sogenannte Kleinerwerbsgründungen zurück. "Im Zuge der Wirtschaftskrise suchen viele ihr Heil in ⁠der Selbstständigkeit, oft als Solo-Unternehmer und zunächst im Nebenerwerb", sagte Creditreform-Chefökonom Patrik-Ludwig Hantzsch. "In länger anhaltenden wirtschaftlichen Krisen entstehen vermehrt solche Notgründungen, wenn Arbeitsplätze wegfallen und die Wirtschaft weniger Jobs schafft."

(Bericht von Klaus Lauer und Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)