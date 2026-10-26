Ifo-Index steigt sechstes Mal in Folge - "Konjunkturbelebung setzt sich fort"

Berlin, ⁠26. Okt (Reuters) - Der sich abzeichnende Aufschwung sorgt für bessere Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Oktober auf 90,2 ‌Punkte, nach 89,9 Zählern im September und damit das sechste Mal in Folge, wie das ⁠Münchner ⁠Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit 90,0 Punkten gerechnet. Die Firmen bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage ‌etwas skeptischer als zuletzt, ihre ‌Erwartungen aber positiver. "Die Konjunkturbelebung setzt sich fort", erklärte Ifo-Chef Clemens Fuest.

Zuletzt hatte die Umfrage des Finanzdienstleisters ⁠S&P Global unter Einkaufsmanagern signalisiert, dass die deutsche ‌Wirtschaft an Schwung ⁠verloren hat. Dabei verlangsamte sich das Wachstum der Dienstleister, während es sich in der Industrie beschleunigte.

Insgesamt stehen in Deutschland die ‌Zeichen auf eine ⁠konjunkturelle Erholung, angeschoben vor allem ⁠durch mehr staatliche Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung. Experten und Bundesregierung erwarten 2026 mehr als ein Prozent Wachstum. Weil die privaten Investitionen aber noch verhalten sind, sprechen die meisten Ökonomen noch nicht von einem nachhaltigen und sich selbst tragenden Aufschwung.

(Bericht von Klaus ⁠Lauer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)