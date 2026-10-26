Auftritt von Audi-Chef bei Trump-Wahlkampf stößt auf Kritik

Berlin, 26. Okt (Reuters) - ⁠Der Auftritt von Audi-Chef Gernot Döllner bei einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Donald Trump stößt bei Arbeitnehmervertretern und Politik auf scharfe Kritik. "Die Art und Weise, wie Gernot Döllner sich und Audi in den USA präsentiert hat, ist höchst peinlich, politisch inakzeptabel und dem Unternehmen, vor allem aber den Audianerinnen und Audianern, nicht würdig", sagte IG-Metall-Chefin Christiane Benner am Montag. Dieses Verhalten stoße ihr nicht nur persönlich sauer auf, sondern ‌sie verurteile es auch klar. Döllner verletze zudem eklatant die eigenen Unternehmensregeln, die ausdrücklich politische Neutralität im Vorfeld von Wahlen verordnen.

Betriebsratschefin Daniela Cavallo sagte in einem Reuters vorliegenden internen Interview, der Auftritt Döllners sei in mehrfacher Hinsicht hochproblematisch. "Wer die Rede ⁠von Donald Trump gehört ⁠hat und dann wahrnehmen musste, dass in Gestalt von Herrn Dr. Döllner eines unserer Konzernvorstandsmitglieder zum aktiven Teil dieser Veranstaltung wurde, muss vor Scham im Boden versinken." Seit dem 25. Oktober könne das Unternehmen seine sieben Konzerngrundsätze eigentlich beerdigen. "Unser Konzern-Vorstand hat sich von einer höchst zweifelhaften politischen Figur, die gegen so ziemlich jeden unserer Unternehmenswerte verstößt, zur Marionette in dessen Propaganda-Show machen lassen." Die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat habe mit weniger als 48 Stunden Vorlauf von der Veranstaltung mit Trump und den Inhalten erfahren.

Einem Insider ‌zufolge wurde das Aufsichtsratspräsidium bei der Telefonkonferenz am Freitag vor vollendete Tatsachen gestellt. ‌Der Termin auf der Wahlkampfveranstaltung sei zu dem Zeitpunkt bereits organisiert gewesen. Cavallo habe dabei vor dem gemeinsamen Auftritt gewarnt, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen.

Döllner hatte am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung den Bau des Werks in Georgia angekündigt, in dem ab den 2030er-Jahren vor allem ⁠SUV-Modelle vom Band laufen sollen. Welche Gegenleistung das Unternehmen dafür erhält, ist nicht bekannt. Döllner sagte, es handle sich um "ein in der ‌Größenordnung übliches Paket".

CDU-ARBEITNEHMERCHEF: VOLKSWAGEN MUSS KONSEQUENZEN ZIEHEN

Der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis ⁠Radtke, sagte dem "Handelsblatt", dass deutsche Unternehmen im Ausland investierten, sei ein völlig normaler und verständlicher Vorgang: "Daraus allerdings eine Wahlkampfinszenierung für Donald Trump zu machen, ist verstörend und erbärmlich." Trump schade mit seiner Politik massiv der deutschen Industrie, auch der Automobilindustrie. Radtke forderte Volkswagen auf, Konsequenzen aus dem Auftritt zu ziehen.

Die Volkswagen-Tochter Audi betont in ihren im April ‌veröffentlichten Verhaltensregeln, die auch von Döllner unterschrieben wurden, die politische Neutralität: "Um ⁠diesen Grundsatz zu respektieren, werden in den letzten drei ⁠Monaten vor Wahlen keine öffentlich wirksamen Termine mit zur Wahl stehenden Parteien/Politikern und keine Sponsorings von entsprechenden Veranstaltungen mehr durchgeführt." Allerdings können einem Insider zufolge mit einem Vorstandsbeschluss Ausnahmen von diesen Regeln beschlossen werden. Das sei hier geschehen.

Audi leidet derzeit massiv unter den Zöllen Trumps und will mit dem Bau des Werks Boden auf dem US-Markt gutmachen. Insgesamt sollen in der Anlage jährlich rund 200.000 Fahrzeuge gebaut werden, vor allem große SUVs. Allerdings stehe die Genehmigung der Konzerngremien, insbesondere des Volkswagen-Aufsichtsrats, noch aus. Benner sagte, die Arbeitnehmervertretung fordere Sicherheit für die deutschen Standorte und gleichzeitig eine klare Nordamerika-Strategie von Volkswagen und Audi. Sie sei sich der Bedeutung des amerikanischen Marktes für die Zukunft von Volkswagen bewusst. Im Fokus stünden für die IG Metall ⁠die Beschäftigungsperspektiven für die Mitarbeiter in Deutschland. "Das finale Votum wird mit ganzheitlichem Blick richtiger- und wichtigerweise im Aufsichtsrat der Volkswagen AG getroffen."

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)