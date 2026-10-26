IRW-News: Chervon Holdings Limited: Chervon ernennt Joel Petersheim zum Vice President, End User Research and Sales - OPE Commercial USA

IRW-PRESS: Chervon Holdings Limited: Chervon ernennt Joel Petersheim zum Vice President, End User Research and Sales - OPE Commercial USA

NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 26. Oktober 2026 / Joel Petersheim tritt mit Wirkung zum 26. Oktober 2026 als Vice President, End User Research and Sales - OPE Commercial bei Chervon ein und berichtet an den CEO Joe Galli.

Petersheim bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung bei TTI/Milwaukee mit, wo er eine Reihe von Positionen mit zunehmender Verantwortung in den Bereichen Vertrieb, Key-Account-Management, Endkundenmarketing und Vertriebsleitung bekleidete. Zuletzt hatte er die Position des Vice President Industrial Channel Sales - Northeast inne. Zu Joels beeindruckender Karriere zählt auch eine Reihe von Führungspositionen auf Direktorenebene im Endkundenmarketing mit Schwerpunkt auf den MEP-Kundensegmenten.

Seine Erfolgsbilanz bei der Gewinnung wichtiger Endkunden und der Steigerung des Umsatzes in jeder seiner bisherigen Positionen war durchweg herausragend.

Joel ist eine hervorragende Verstärkung für das herausragende Führungsteam, das wir bei Chervon aufbauen, sagte Joe Galli. Er ist ein vielversprechendes Talent mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz auf Kunden- und Endkundenebene.

Ich bin zutiefst beeindruckt von Chervons technologischer Führungsrolle und den Fähigkeiten im Bereich der Entwicklung neuer Produkte, sagte Joel Petersheim. Ich freue mich darauf, die ehrgeizigen Wachstumsziele unseres Unternehmens in den kommenden Monaten und Jahren zügig zu unterstützen.

Petersheim hat einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Shippensburg University in Shippensburg, Pennsylvania. Er war ein Star im Football-Team der Shippensburg University.

ÜBER CHERVON

Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat.

Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit Industrie-, Gewerbe- und Verbrauchermärkte.

Better Tools. Better World.

Chervon hat es sich zum Ziel gesetzt, Anwendern weltweit durch kontinuierliche Innovation erstklassige Produkte zu liefern, und strebt danach, in der Ära der Lithium-Ionen-, intelligenten und digitalen Lösungen zu einem weltweit führenden Anbieter von Elektrowerkzeugen und OPE zu werden.

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Unternehmenskommunikation: CorpComm@na.chervongroup.com, +1 (331) 231-2360

QUELLE: Chervon

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