IRW-News: Janus Electric Holdings Limited: Janus Electric sichert sich unverbindliche Absichtserklärung mit großem US-Betreiber ConGlobal für Pilotprojekt mit 20 Lkw

IRW-PRESS: Janus Electric Holdings Limited: Janus Electric sichert sich unverbindliche Absichtserklärung mit großem US-Betreiber ConGlobal für Pilotprojekt mit 20 Lkw

Pilotprojekt mit 20 Lkw in Texas mit Potenzial für eine Ausweitung auf das ConGlobal-Netzwerk mit 31 US-Depotstandorten

Highlights

· Unverbindliche Absichtserklärung mit ConGlobal unterzeichnet, einem führenden nordamerikanischen Betreiber von Intermodal-, Fahrzeuglogistik- und Depot-Service-Terminals, um den Aufbau von Kapazitäten für Lkw-Umrüstungen, Laden und Batteriewechsel, die Herstellung von Infrastruktur sowie die Fahrzeugwartung im gesamten US-Netzwerk zu prüfen.

· Vorgeschlagenes erstes Pilotprojekt mit 20 Lkw im Fort Worth Intermodal Logistics Center von ConGlobal in Alliance, Texas, wodurch Janus seine operative Präsenz in den USA über Kalifornien hinaus ausweitet.

· Beabsichtigte schrittweise landesweite Einführung an 31 ConGlobal-Standorten in den USA unter Nutzung der bestehenden Einrichtungen, Belegschaft und Branchenbeziehungen zu großen Transport- und Logistikunternehmen.

Janus Electric Holdings Limited (ASX: JNS) (Janus Electric, Janus oder das Unternehmen) hat eine unverbindliche Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit ConGlobal unterzeichnet, die auf ein erstes Pilotprojekt zur Umrüstung von 20 Lkw in Texas und eine mögliche Ausweitung auf das US-Netzwerk von ConGlobal abzielt.

ConGlobal verfügt über mehr als 50 Jahre Branchenerfahrung im Betrieb von Terminals und Depots sowie über qualifizierte technische Teams, die Fahrgestelle, Terminalzugmaschinen und andere schwere Geräte warten und reparieren. Dadurch eignet sich das US-Depotnetzwerk des Unternehmens auf natürliche Weise zur Unterstützung der Umrüstung von Elektro-Lkw, des Ladens und der Wartung.

Im Rahmen der Partnerschaft würden Mechaniker von ConGlobal eine Janus-Zertifizierung erwerben und die Umrüstung von Diesel- auf Elektro-Lkw durchführen. Ausgewählte Einrichtungen würden zudem Batteriewechselvorgänge beherbergen und laufende Wartungsleistungen anbieten.

ConGlobal würde außerdem seine bestehenden Fähigkeiten zur Modifikation von Containern nutzen, um containerisierte Batterie-Lade- und Wechselstationen nach den Spezifikationen von Janus herzustellen und damit eine Quelle lokal produzierter Ladeinfrastruktur zu schaffen.

Die etablierten Einrichtungen, die technische Belegschaft und die Kundenbeziehungen von ConGlobal bieten Janus eine potenzielle Plattform, um seine Aktivitäten bei der Umrüstung von Elektro-Lkw und beim Batteriewechsel in den gesamten USA auszuweiten.

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Pilotprojekt und Ausbau des Netzwerks

Das vorgeschlagene Pilotprojekt mit 20 Lkw im Fort Worth ILC von ConGlobal würde Class-8-Lkw umfassen, die von lokalen Flotten und unabhängigen Eigentümer-Betreibern eingesetzt werden. Vorbehaltlich des Erfolgs des Pilotprojekts und endgültiger Vereinbarungen beabsichtigen die Parteien, eine Ausweitung auf die 31 US-Depots von ConGlobal zu prüfen, abhängig von der Nachfrage der Flotten, der verfügbaren Infrastruktur und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit an jedem Standort.

Gemeinsames Marketing

Die Parteien beabsichtigen, einen gemeinsamen Marketingansatz zu entwickeln, um bei Frachtunternehmen, Reedereien und Eigentümer-Betreibern auf das Pilotprojekt sowie auf die Umrüstungs- und Batteriewechsellösung von Janus aufmerksam zu machen.

Kommerzielle Vereinbarungen

Janus würde direkt mit Flottenbetreibern Verträge über den Verkauf seiner Umrüstsätze, Batterien und damit verbundenen Dienstleistungen abschließen.

Die Absichtserklärung ist unverbindlich und die kommerziellen Bedingungen bleiben vertraulich. Sie bleibt ab dem Wirksamkeitsdatum 90 Tage lang in Kraft oder bis sie durch eine endgültige Vereinbarung zwischen den Parteien ersetzt wird, je nachdem, was zuerst eintritt.

Janus Electric Managing Director und CEO Ben Hutt sagte:

Die Vereinbarung mit ConGlobal stellt einen wichtigen Schritt bei unserer Expansion in Nordamerika dar und bietet die Möglichkeit, Kapazitäten für Lkw-Umrüstungen, Wartung und Batteriewechsel über einen erfahrenen Betreiber mit einem umfangreichen US-Netzwerk aufzubauen, anstatt an jedem Standort eigene Einrichtungen zu errichten.

Das vorgeschlagene erste Pilotprojekt mit 20 Lkw in Texas würde unsere Expansion über Kalifornien hinaus markieren und die Möglichkeit bieten, ein skalierbares Geschäftsmodell zu demonstrieren, bevor wir weitere Standorte im ConGlobal-Netzwerk erschließen.

ConGlobal CEO Brant Ring sagte:

Unsere Zusammenarbeit mit Janus Electric schafft einen praktischen Weg für Betreiber, die sich für die Elektrifizierung ihrer schweren Lkw entscheiden. Die Anforderungen jeder Flotte sind unterschiedlich, und diese Entscheidung liegt bei ihnen. Unsere Aufgabe besteht darin, die Infrastruktur, technische Expertise und langjährigen Branchenbeziehungen von ConGlobal einzusetzen, damit Betreiber und Kunden mehr Optionen haben, während sich ihre Strategien weiterentwickeln.

Diese Mitteilung wurde vom Board von Janus Electric Holdings Limited zur Veröffentlichung an der ASX freigegeben.

Über Janus Electric

Janus Electric Holdings Limited (ASX: JNS) ist ein globales Elektrifizierungsunternehmen, das sich auf die Umrüstung schwerer Diesel-Lkw der Klassen 6-8 auf Elektroantrieb mithilfe seiner proprietären modularen Batteriewechsel- und Umrüstplattform konzentriert. Die integrierte Lösung des Unternehmens umfasst das Janus Conversion Module (JCM), austauschbare Batteriesysteme und die Janus Charge & Change Station (JCCS) und bietet Flottenbetreibern damit einen Weg zur Elektrifizierung mit nahezu keinen Ausfallzeiten und Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten.

Janus ist in Australien, den Vereinigten Staaten, Kanada und weiteren Märkten tätig. Kommerzielle Einsätze laufen bereits, und das Unternehmen verfügt über eine wachsende Pipeline von Partnerschaften mit Flottenbetreibern, Infrastrukturunternehmen und Regierungen.

Über ConGlobal

ConGlobal ist Nordamerikas führender Betreiber von Intermodal-, Fahrzeuglogistik- und Depot-Service-Terminals. Mit einer landesweiten Präsenz und mehr als 50 Jahren Branchenerfahrung ist ConGlobal der führende Experte der Branche für den Betrieb von Terminals. Die Dienstleistungen und Produktangebote von ConGlobal basieren darauf, den Betrieb spezialisierter Industrieausrüstung durch fortschrittliche, technologiegestützte Systeme und Prozesse zu ergänzen.

Weitere Informationen unter: www.conglobal.com

Über US-Betreiber und Partner

ConGlobal: https://conglobal.com/

Ability Tri-Modal: https://abilitytrimodal.com/

Golden State Express: https://www.gsltrans.com/

Tradelink Transport: https://tradelink-trans.com/

King Fio Trucking: https://kingfiotrucking.com/

Electric Vehicle Choice: https://www.evchoice.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem in Bezug auf Kundenaufträge, Chancen aus der Pipeline, die Förderfähigkeit im Rahmen von Anreizprogrammen, Lieferzeitpunkte und -volumina, die Ausweitung der Produktion, Finanzierung und die Strategie des Unternehmens. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Vertraglich vereinbarte Aufträge können weiterhin Bedingungen unterliegen, darunter die Bestätigung der Förderfähigkeit im Rahmen von Anreizprogrammen und Due-Diligence-Prüfungen. MoUs, Absichtserklärungen, Angebote und Chancen aus der Pipeline stellen keine verbindlichen Aufträge dar und müssen nicht in ausgeführte Verträge oder Umsätze münden. Ziele stellen keine Prognosen dar.

Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die originale Pressemitteilung unter dem folgenden Link aufrufen: https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03152783-2A1705988&v=undefined

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