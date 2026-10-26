IRW-News: North American Niobium and Critical Minerals Corp.: NIOB trifft in allen Bohrlöchern auf Bardy auf mindestens einen Abschnitt mit bedeutenden TREO-Gehalten

IRW-PRESS: North American Niobium and Critical Minerals Corp.: NIOB trifft in allen Bohrlöchern auf Bardy auf mindestens einen Abschnitt mit bedeutenden TREO-Gehalten

Höchstgradige Probe lieferte 1,15 % TREO mit 1.778 ppm Neodym auf einem halben Meter

Vancouver, British Columbia / 26. Oktober 2026 / IRW-Press / Die endgültigen Analyseergebnisse von Bardy bestätigen, dass weitere Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet in Québec gerechtfertigt sind. North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) (NIOB oder das Unternehmen) hat nun die Ergebnisse für alle Bohrlöcher erhalten, wobei in jedem Bohrloch mindestens ein Abschnitt mit einem Gehalt von 0,1 % Gesamtseltenerdoxiden (TREO) oder mehr nachgewiesen wurde (siehe Tabelle 1). Bohrloch BBY-2026-006 lieferte die Einzelprobe mit dem höchsten Gehalt: 1,15 % TREO mit 1.778 ppm Neodym (Nd2O3) auf 0,50 m. Sie stammt aus einer 10 Zentimeter mächtigen allanitreichen Pegmatitinjektion in einem mafischen Intrusionskörper (Abbildung 1).

Es handelt sich hierbei um ein einzigartiges alkalisches Gangsystem mit einer Seltenerdmetallmineralisierung in der Provinz Grenville, bei der eindeutig weitere Arbeiten angezeigt sind, so Murray Nye, Chief Executive Officer. Unser Ziel bei Bardy bestand darin, bei den Bohrungen auf niob- und seltenerdmetallhaltige Systeme zu treffen, und genau das haben wir unserer Ansicht nach geschafft. Die Bohrlöcher wurden allesamt in Zielgebieten niedergebracht, in denen sich die Daten aus Radonmessungen, hochauflösenden Magnetfeldmessungen und Oberflächenkartierungen überschneiden, und wir freuen uns sehr, dass unser Ansatz Früchte getragen hat.

Bohrungen bei Bardy bestätigen Vorkommen eines Intrusivsystems mit Seltenerdmetallmineralisierung

Bardy ist Teil von NIOBs auf kritische Minerale ausgerichteten Grundbesitzes von Distriktgröße in Québec. Angesichts der vorliegenden querverlaufenden intermediären und felsischen Gänge wird angenommen, dass Bardy zu einem größeren alkalischen System gehört; das Diamantbohrprogramm, das acht Bohrlöcher über insgesamt 1.554 Meter umfasste, lieferte drei wichtige Erkenntnisse über das System:

· Allanit, das ursprünglich in händisch entnommenen Proben im Rahmen einer historischen staatlichen Vermessung identifiziert wurde, ist im System vorhanden, was bestätigt, dass ebenfalls Seltenerdmetalle auftreten.

· Bei Bardy lagert ein komplexer Schwarm aus querverlaufenden intermediären bis felsischen Gängen, die auf ein langlebiges System hinweisen können, das das Potenzial hat, ein wirtschaftliches System zu beherbergen.

· Die an der Oberfläche kartierte Seltenerdmetallmineralisierung setzt sich in der Tiefe fort.

Weitere Highlights:

· Die Ergebnisse der Bohrlöcher BBY-2026-003, -004, -006, -007 und -008 sind in dieser Pressemitteilung angegeben und vervollständigen den Datensatz der zuvor am 15. September 2026 veröffentlichten Ergebnisse von BBY-2026-001, -002 und -005

· Zu den neuen zusammengesetzten Abschnitten gehören

o 0,28 % TREO auf 3,50 m (BBY-2026-004, ab 215,50 m)

o 0,43 % TREO auf 1,95 m (BBY-2026-006, ab 71,00 m) und

o breitere Abschnitte mit geringeren Gehalten von 0,10 % TREO auf 16,00 m (BBY-2026-007) und 0,12 % TREO auf 10,85 m (BBY-2026-008)

· Neodym ist vorhanden: Der Gehalt von Nd2O3, dem wesentlichen Seltenerdoxid für Magnete, reichte von 500 bis 1.778 ppm in den gemeldeten Teilabschnitten.

Abbildung 1: Bohrkern aus BBY-2026-006 von 8,25 bis 8,35 m. Syeno-granitische Pegmatitinjektion mit rund 15 % grobkörnigem Allanit, Teil der 0,50-m-Probe (7,95 bis 8,45 m), die 1,15 % TREO und 1.778 ppm Nd2O3 ergeben hat.

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Tabelle 1: Zusammengesetzte Abschnitte (% TREO) aus allen 2026 bei Bardy absolvierten Bohrlöchern, einschließlich der zuvor veröffentlichten Ergebnisse; Nd2O3 von 500 ppm oder mehr für Teilabschnitte angegeben.

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Länge (m) TREO (%) Nd2O3 (ppm) Gesteinsart

BBY-2026-001 133,75 135,80 2,05 0,43 Syeno-granitischer Pegmatit und

umliegender

Gneis

einschl. 133,75 134,75 1,00 559 Siehe oben

einschl. 134,75 135,80 1,05 798 Siehe oben

BBY-2026-002 132,40 147,00 14,60 0,12 Monzonit/Mangerit durchschnitten von

kleinen syeno-granitischen

pegmatitischen

Injektionen

BBY-2026-003 135,00 137,80 2,80 0,14 Pegmatit und angrenzender Gneis

BBY-2026-004 215,50 219,00 3,50 0,28 Syenit mit lokaler Pegmatitintrusion

einschl. 215,50 217,00 1,50 516 Siehe oben

BBY-2026-004 259,40 265,85 6,45 0,16 Granit und Pegmatit

BBY-2026-005 145,50 146,70 1,20 0,10 Pegmatitgang mit 10 % Magnetit

BBY-2026-006 7,95 8,45 0,50 1,15 1.778 Mafischer Intrusivkörper mit 10 cm

mächtiger pegmatitischer Injektion

mit 15 % grobkörnigem

Allanit

BBY-2026-006 71,00 72,95 1,95 0,43 Magnetischer Pegmatit

einschl. 71,00 71,70 0,70 659 Siehe oben

einschl. 71,70 72,95 1,25 671 Siehe oben

BBY-2026-006 146,10 147,65 1,55 0,24 Magnetischer Pegmatit

BBY-2026-007 103,30 119,30 16,00 0,10 Mischung aus Pegmatit, intermediären

und felsischen Intrusionen mit

lokalem

Gneis

einschl. 104,80 105,30 0,50 548 Siehe oben

BBY-2026-008 120,05 130,90 10,85 0,12 Intermediärer Intrusivkörper

(syenitisch), der Gneis

durchschneidet

einschl. 122,00 123,00 1,00 514 Siehe oben

Anmerkung: Die zusammengesetzten Abschnitte wurden unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,1 % TREO und einer maximalen internen Verwässerung von 2 m berechnet. Der Nd2O3-Gehalt wird für Einzelprobenabschnitte und für Teilabschnitte (mit einschl. gekennzeichnet), die 500 ppm oder mehr lieferten, angegeben. Alle Abschnitte werden als Kernlängen ausgewiesen. Die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht bestimmt und werden geschätzt, sobald das 3D-Geomodell des Gangschwarms abgeschlossen wurde. TREO (Gesamtseltenerdoxide) bezieht sich auf die Summe von Lanthanoxid (La2O3), Ceroxid (Ce2O3), Praseodymoxid (Pr6O11), Neodymoxid (Nd2O3), Samariumoxid (Sm2O3), Europiumoxid (Eu2O3), Gadoliniumoxid (Gd2O3), Terbiumoxid (Tb4O7), Dysprosiumoxid (Dy2O3), Holmiumoxid (Ho2O3), Erbiumoxid (Er2O3), Thuliumoxid (Tm2O3), Ytterbiumoxid (Yb2O3), Lutetiumoxid (Lu2O3) und Yttriumoxid (Y2O3).

Bohrabschnitte und beste Einzelergebnisse

Abbildung 2: Karte des Sektors Bardy mit den Bohrlochspuren, den interpretierten Trends der Radonanomalien und der mutmaßlichen Fortsetzung des Hauptgangs.

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Querschnitte werden von West nach Ost präsentiert. Der Querschnitt von BBY-2026-005 wurde am 15. September 2026 veröffentlicht.

BBY-2026-006: Bestes Ergebnis des Programms im oberen Bereich des Bohrlochs

BBY-2026-006 war darauf ausgelegt, den Hauptgang Bardy direkt unterhalb seines Ausbisses zu durchteufen, wobei das Bohrloch mit der Neigung und dem Verlauf des Gangs ausgerichtet wurde, die an der Oberfläche gemessen wurden. Kleine Pegmatitinjektionen wurden ober- und unterhalb der mutmaßlichen Lage des Gangs zusammen mit einer Zone aus gemischtem Syenit und Pegmatit im unteren Bereich des Bohrlochs durchteuft.

Der am 4. August 2026 gemeldete 8,0 m lange syenitische Pegmatitabschnitt (139,7 bis 147,70 m) lieferte die besten Analyseergebnisse am Ende des Abschnitts, und zwar 0,25 % TREO auf 0,50 m und 0,24 % TREO auf 1,05 m (146,10 bis 147,65 m).

Die besten Ergebnisse im Rahmen des Programms wurden im oberen Bereich des Bohrlochs erzielt, wo eine 10 cm mächtige allanitreiche Pegmatitinjektion innerhalb eines mafischen Intrusivkörpers 1,15 % TREO und 1.778 ppm Nd2O3 über die 0,50-m-Probe (7,95 bis 8,45 m) lieferte.

Tabelle 2: Beste Einzelanalyseergebnisse für BBY-2026-006 TREO (%) und Nd2O3 (ppm).

Bohrloch-Nr. von (m) bis Länge (m) TREO (%) Nd2O3 (ppm) Gesteinsart

(m)

BBY-2026-006 7,95 8,45 0,50 1,15 1.778 Mafischer Intrusivkörper mit 10 cm

mächtiger pegmatitischer Injektion

mit 15 % grobkörnigem Allanit

BBY-2026-006 71,00 71,70 0,70 0,42 659 Magnetischer Pegmatit

BBY-2026-006 71,70 72,95 1,25 0,43 671 Magnetischer Pegmatit

BBY-2026-006 146,10 146,60 0,50 0,25 Magnetischer Pegmatit

BBY-2026-006 146,60 147,65 1,05 0,24 Magnetischer Pegmatit

Abbildung 3: Querschnitt durch BBY-2026-006 mit den TREO-Analyseergebnissen.

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BBY-2026-001, -002 und -004:

BBY-2026-001 und -002 wurden rund 150 m nordöstlich von BBY-2026-006 niedergebracht.

BBY-2026-001 erprobte die nordöstliche Fortsetzung des Hauptgangs Bardy, den BBY-2026-004 ebenfalls in der Tiefe angetroffen haben könnte. BBY-2026-002 zielte auf die Erprobung von Radonanomalietrends ab.

BBY-2026-004 lieferte 0,28 % TREO auf 3,50 m ab 215,50 m in Syenit mit lokalem Pegmatit sowie 0,16 % TREO auf 6,45 m ab 259,40 m in Granit und Pegmatit.

Tabelle 3: Beste Einzelanalyseergebnisse für BBY-2026-001 und -004, TREO (%) und Nd2O3 (ppm).

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Länge (m) TREO (%) Nd2O3 (ppm) Gesteinsart

BBY-2026-001 104,20 104,95 0,75 0,29 Pegmatit mit

Biotit-Magnetit-Ansammlungen und

lokalem radioaktivem Hof,

stellenweise

Allanitspuren

BBY-2026-001 104,95 105,70 0,75 0,31 500 Pegmatit mit

Biotit-Magnetit-Ansammlungen und

lokalem radioaktivem Hof,

stellenweise

Allanitspuren

BBY-2026-004 35,40 36,30 0,90 0,24 Pegmatit

Abbildung 4: Querschnitt durch BBY-2026-004, -001 und -002 mit den TREO-Analyseergebnissen und zusammengesetzten Abschnitten.

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BBY-2026-003

BBY-2026-003 erprobte zwei Radonanomalietrends und eine mögliche Erweiterung des Hauptgangs Bardy in der Tiefe. Das Bohrloch lieferte 0,14 % TREO auf 2,80 m ab 135,00 m in Pegmatit und angrenzendem Gneis.

Abbildung 5: Querschnitt durch BBY-2026-003 mit den TREO-Analyseergebnissen und zusammengesetzten Abschnitten.

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BBY-2026-007 und -008

Der östlichste Abschnitt sollte die erwartete östliche Fortsetzung des Hauptgangs Bardy (BBY-2026-007) sowie drei Radonanomalietrends (BBY-2026-008) erproben.

In beiden Bohrlöchern wurden breite Abschnitte mit geringen Gehalten durchteuft: 0,10 % TREO auf 16,00 m ab 103,30 m in BBY-2026-007 in einer Mischung aus Pegmatit sowie intermediären und felsischen Intrusionen und 0,12 % TREO auf 10,85 m ab 120,05 m in BBY-2026-008 in einem syenitischen Intrusivkörper, der Gneis durchschneidet.

Tabelle 4: Beste Einzelanalyseergebnisse für BBY-2026-008, TREO (%) und Nd2O3 (ppm).

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Länge (m) TREO (%) Nd2O3 (ppm) Gesteinsart

BBY-2026-008 13,25 14,00 0,75 0,44 708 Pegmatit

BBY-2026-008 14,00 14,60 0,60 0,44 730 Pegmatit

BBY-2026-008 154,90 156,00 1,10 0,28 Pegmatit

Hinweis: In den Tabellen 2 bis 4 sind Einzelproben aufgeführt; der Nd2O3-Gehalt wird angegeben, wenn er 500 ppm oder mehr beträgt.

Abbildung 6: Querschnitt durch BBY-2026-007 und -008 mit den TREO-Analyseergebnissen und zusammengesetzten Abschnitten.

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Tabelle 5: Koordinaten der Standorte für alle 2026 bei Bardy niedergebrachten Bohrlöcher.

Bohrloch-Nr. Easting Northing Azimut (°) Neigung (°) Bohrlochende (m)

BBY-2026-001 619303 5271335 10 -50 150

BBY-2026-002 619303 5271335 190 -50 153

BBY-2026-003 619366 5271174 10 -50 216

BBY-2026-004 619243 5271064 10 -50 276

BBY-2026-005 619142 5271187 0 -50 150

BBY-2026-006 619189 5271242 10 -50 156

BBY-2026-007 619615 5271328 10 -50 153

BBY-2026-008 619615 5271328 190 -50 300

Hinweis: Die Koordinaten der Bohrstandorte sind gemäß UTM NAD83 Zone 18N angegeben. Bohrumfang von insgesamt 1.554 m.

Probenahmen, Analysemethoden und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Proben wurden an SGS Canada Inc., eine vom Unternehmen unabhängige Firma, übermittelt, die eine nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Analyseeinrichtung in Val-dOr (Québec) betreibt. Die Analyse der Seltenerdmetalle erfolgte mittels Natriumperoxid-Aufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren (SGS-Methode GE_IMS91A50).

Bei den gemeldeten Proben handelt es sich um Halbkerne aus Bohrlöchern mit NQ-Durchmesser, die entlang der Kernachse geteilt und auf Abschnitten von rund 0,5 bis 1,0 m beprobt wurden. Die verbleibende Kernhälfte wurde zu Referenzzwecken aufbewahrt. Die Qualitätskontrolle umfasste zertifizierte Referenzmaterialien, Leerproben und Feldduplikate, die in den Probenstrom gegeben wurden (ca. 13 % der eingereichten Proben). Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme festgestellt. Die Kerngewinnung in den mineralisierten Abschnitten lag bei im Schnitt etwa 95 bis 97 % und dürfte die Repräsentativität der Proben nicht wesentlich beeinträchtigt haben.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und freigegeben. Herr McMillan hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten durch eine Prüfung der Bohrprotokolle, Probendatensätze, SGS-Analysezertifikate und QA/QC-Ergebnisse verifiziert, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Untersuchungsdaten, die den Informationen zugrunde liegen. Verweise auf Allanit und andere Minerale beruhen auf einer visuellen Kernprotokollierung und Identifizierung in händischen Proben; die Minerale wurden noch nicht durch petrografische oder mineralogische Analyse bestätigt.

Unternehmensupdate

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass die Hon. Kerry-Lynne D. Findlay als Direktorin des Unternehmens zurückgetreten ist. NIOB dankt Frau Findlay für ihre Beiträge, ihre Erkenntnisse und ihr Engagement während ihrer Amtszeit im Board und wünscht ihr viel Erfolg für ihre zukünftigen Vorhaben.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Assets mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Mineralen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca in British Columbia und ein Konzessionspaket in Distriktgröße mit einer Fläche von 29.936 Hektar in der Grenville Province in Quebec. Die Konzessionsgebiete in Quebec beherbergen Vorkommen von Seltenerdmetallen, Niob und Nickel-Kupfer und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

info@northamericanniobium.com | +1 (647) 984-4204

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer durch Wörter wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich, wird, plant, setzt fort und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erzielt werden werden, könnten, würden oder sollten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu: (i) der Auswertung der Analyseergebnisse für Bardy und des Geomodells des Sektors Bardy; (ii) dem Potenzial des Intrusivsystems Bardy, eine Seltenerdmetallmineralisierung zu beherbergen, und der Beziehung zwischen der Art des Wirtsgesteins und dem Gehalt; (iii) den Plänen des Unternehmens für Anschlussarbeiten, einschließlich 3D-Geomodellierungen und der Schätzung der wahren Mächtigkeiten; (iv) der Integration und Interpretation der Daten aus den radiometrischen und magnetischen Flugmessungen sowie der Verwendung der Ergebnisse von Radonmessungen als Hilfsmittel bei der Zielermittlung; und (v) weiteren Bohrprogrammen bei Bardy SE und ihren Zeitpunkten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Sie beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: das Risiko, dass weitere Ergebnisse nicht den gemeldeten entsprechen könnten; die inhärente Unsicherheit der visuellen Mineralidentifikation; Änderungen bei geologischen Interpretationen; das Ausbleiben der nachgewiesenen Kontinuität der Mineralisierung; sowie Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung, der Verfügbarkeit von Finanzierungen, Verzögerungen bei Labor- und Analysearbeiten, Schwankungen der Rohstoffpreise sowie die übrigen Risikofaktoren, die in den Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

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