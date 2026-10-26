IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Re-Distribution: Uranium One Mining Corp. engagiert Adrian Huerta Ruiz als Technical Advisor für die Uranexploration im Athabasca-Becken

IRW-PRESS: Uranium One Mining Corp.: Re-Distribution: Uranium One Mining Corp. engagiert Adrian Huerta Ruiz als Technical Advisor für die Uranexploration im Athabasca-Becken

Vancouver, BC - 23. Oktober 2026 / IRW-Press / Uranium One Mining Corp. (Uranium One oder das Unternehmen) (UUU: CSE | UUUFF: OTCID | SL51: FWB) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Adrian Huerta Ruiz als Technical Advisor (technischer Berater) mit einem Schwerpunkt auf den Uran-Explorationsprojekten des Unternehmens im Athabasca-Becken in Saskatchewan engagiert hat.

Über Huerta Ruiz, CPG

Herr Huerta Ruiz ist ein erfahrener Explorationsgeologe und Certified Professional Geologist (CPG) beim American Institute of Professional Geologists (AIPG); er verfügt über mehr als 14 Jahre technische und operative Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration und Bergbau.

Herr Huerta Ruiz ist in Saskatoon, Saskatchewan, ansässig und verfügt über direkte Erfahrung bei der Arbeit an Uranexplorationsprojekten im Athabasca-Becken, wobei seine Tätigkeit unter anderem geologische Kernprotokollierungen und Probenahmen bei in Sandstein und im Grundgebirge beherbergten Uransystemen beinhaltete. Seine Fachkenntnisse umfassen das Management von Explorationsprogrammen, die Bohrplanung, geologische Kartierungen, geologische Interpretation sowie Verfahren zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC).

In seiner Funktion als Technical Advisor von Uranium One Mining Corp. soll Herr Huerta Ruiz technische Beratung leisten und die Bewertung, Planung und Priorisierung von Explorationsaktivitäten im gesamten Uranportfolio des Unternehmens im Athabasca-Becken unterstützen, unter anderem im Rahmen der Vorbereitungen für die bevorstehende Feldexplorationssaison.

Wir freuen uns, dass Adrian dem Team von Uranium One beitritt, sagte Larry Segerstrom, Direktor und P.Geo. Seine Erfahrung stärkt unsere technische Kompetenz, während sich das Unternehmen auf seine erste Explorationssaison im Athabasca-Becken vorbereitet. Wir freuen uns auf seine Beiträge bei der Bewertung unserer Konzessionsgebiete und der Festlegung von Prioritäten für die Feldarbeiten.

Das Portfolio von Uranium One im Athabasca-Becken

Das Portfolio des Unternehmens umfasst drei sehr aussichtsreiche Uranprojekte im Athabasca-Becken in Saskatchewan, das weithin als weltweit führende Region für hochgradige Uranlagerstätten gilt. Dabei handelt es sich um die Projekte Pasfield Lake, Quark und Nucleon.

Projekt Pasfield Lake - Athabasca-Becken

Das Projekt Pasfield Lake ist Uranium Ones Vorzeigeprojekt fur die Uranexploration in Kanada und erstreckt sich über rund 4.400 Hektar im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan. Das Projekt, das sich in strategisch günstiger Lage etwa 60 Kilometer nordwestlich der Mine Cigar Lake von Cameco befindet, liegt in einem stark höffigen geologischen Milieu, in dem günstiges Grundgebirge, bedeutende regionale Verwerfungssysteme und historische Explorationsergebnisse zusammenkommen und eine außergewöhnliche Explorationschance bieten.

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Historische Arbeiten früherer Betreiber haben eine umfangreiche technische Datenbank generiert, die geophysikalische Flugmessungen, AMT-Messungen (Audio Magnetotelluric), Gravitationsmessungen, geochemische Untersuchungen und Diamantkernbohrungen umfasst. Dieser umfassende Datensatz bietet Uranium One eine solide Grundlage für den Einsatz moderner Explorationstechniken und fortschrittlicher Zielermittlungsmethoden bei der Suche nach einer bedeutenden Uranentdeckung.

Uran-Claimgruppe Quark - Athabasca-Becken

Das Projekt Quark besteht aus einem großen, zusammenhängenden Landpaket von etwa 28.746 Hektar (71.030 Acres), das sich innerhalb der sehr produktiven Western Wollaston Domain und der Wollaston-Mudjatik Transition Zone befindet - die Standorte der meisten früheren und heutigen Uranminen Kanadas.

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Quark grenzt an Branchengrößen wie Orano Canada sowie Fission Uranium und liegt im Streichen dieser. Quark profitiert somit von der Nähe zu etablierter Infrastruktur, nachgewiesenen Mineralisierungskorridoren und aktuellen Explorationserfolgen.

Claimgruppe Nucleon

Das Uranprojekt Nucleon umfasst sieben Mineralclaims im Explorationsstadium mit einer Gesamtfläche von ca. 23.424,90 Hektar im Norden von Saskatchewan (Kanada) innerhalb des Athabasca-Beckens.

Das Projekt gliedert sich in vier aussichtsreiche Explorationsgebiete, die entlang wichtiger Uranentdeckungskorridore im Becken liegen.

Das Athabasca-Becken beherbergt einige der höchstgradigen Uranlagerstätten der Welt und macht einen erheblichen Anteil am weltweiten Uranangebot aus, weshalb es zu einer der international bedeutendsten Uranförderregionen gehört.

Die Nucleon-Claims befinden sich in einem aktiven Uranexplorationsdistrikt, der von bedeutenden Entdeckungen und Erschließungsprojekten umgeben ist, darunter Projekte, die von den folgenden Firmen betrieben werden:

- NexGen Energy (Lagerstätte Arrow)

- Fission Uranium (Lagerstätte Patterson Lake South)

- Denison Mines

- Cameco

Angesichts dieser strategischen Lage befindet sich das Projekt in einem stark höffigen geologischen Korridor, der für zahlreiche bedeutende Uranentdeckungen bekannt ist.

Eine Mineralisierung in nahegelegenen Konzessionsgebieten oder nahegelegenen Minen ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf eine Mineralisierung in den Konzessionsgebieten von Uranium One.

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Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lawrence Segerstrom, einem beratenden Geologen und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), geprüft und genehmigt.

Die qualifizierte Person hat den technischen Inhalt, einschließlich der Abbildungen, Zusammenfassungen der historischen Daten und Informationen zu angrenzenden Konzessionsgebieten, geprüft und bestätigt, dass die Daten an den jeweiligen Stellen korrekt zusammengefasst wurden.

Restricted Stock Units

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es bestimmten leitenden Angestellten, Direktoren und Beratern des Unternehmens insgesamt 3.400.000 Restricted Share Units (RSUs) im Einklang mit seinem Restricted Share Unit Plan (der RSU-Plan) gewährt hat. Die RSUs haben eine Laufzeit von einem Jahr ab dem Gewährungsdatum und unterliegen den Konditionen des RSU-Plans und der einschlägigen Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die CSE).

Über Uranium One Mining Corp.

Uranium One Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Uranprojekten sowie ausgewählter Batteriemetallprojekte konzentriert. Das Unternehmen treibt ein diversifiziertes Portfolio von Projekten mit hohem Potenzial in Kanada, Paraguay und Argentinien voran, wobei der strategische Fokus auf Projekten liegt, die von der steigenden weltweiten Nachfrage nach Kernenergie und sicheren Energielieferketten profitieren können.

Zu den Projekten des Unternehmens zählen das Uranprojekt Quark, das Uranprojekt Yuty Prometeo und das Uranprojekt Nucleon, die jeweils ein signifikantes Explorationspotenzial sowie ein Potenzial für die Erweiterung der Ressourcen bieten.

Uranium One Mining Corp. verpflichtet sich zu verantwortungsvollen Explorationspraktiken, disziplinierter Kapitalallokation und der Schaffung von langfristigem Shareholder Value durch die systematische Weiterentwicklung seines Projektportfolios.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Im Namen des Board of Directors

David Greenway

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Uranium One Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@uraniumone.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen durch Begriffe wie geht davon aus, glaubt, erwartet, beabsichtigt, plant, schätzt, kann, wird, könnte, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die voraussichtliche Rolle und die Beiträge von Adrian Huerta Ruiz als Technical Advisor; die geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens und die bevorstehende Feldsaison im Athabasca-Becken in Saskatchewan; die Bewertung, Identifizierung und Priorisierung von Explorationszielen bei den Uranprojekten Pasfield Lake, Quark und Nucleon; den geplanten Einsatz geologischer, geophysikalischer und anderer Explorationstechniken; mögliche geologische Kartierungen, Probenahmen, Feldarbeiten und Bohrprogramme; die Interpretation und Anwendung historischer Explorationsdaten; sowie die Pläne des Unternehmens zur Bewertung und Weiterentwicklung seiner Mineralexplorationskonzessionen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den wesentlichen Annahmen, die diesen Informationen zugrunde liegen, gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes technisches Personal und Berater zu halten; die Verfügbarkeit ausreichender Finanzmittel zur Durchführung geplanter Explorationsaktivitäten; die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und den Zugang zu Explorationsgebieten zu erhalten; die Verfügbarkeit von Auftragnehmern, Ausrüstung und technischen Dienstleistungen; die Genauigkeit und Zuverlässigkeit geologischer, geophysikalischer und historischer Explorationsdaten; günstige Betriebs- und Marktbedingungen; sowie das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen, die die Explorationspläne des Unternehmens beeinträchtigen könnten.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung; Unsicherheiten hinsichtlich der Interpretation geologischer und geophysikalischer Daten; die Möglichkeit, dass Explorationsaktivitäten keine wirtschaftlich bedeutende Mineralisierung identifizieren; die Verfügbarkeit und die Kosten von Finanzierungen; Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen oder behördlichen Zulassungen; Anforderungen hinsichtlich der Konsultation und Einbindung indigener Bevölkerungsgruppen; Umwelt- und Betriebsrisiken; logistische Herausforderungen im Zusammenhang mit der Exploration an abgelegenen Standorten; Schwankungen der Uranpreise und der allgemeinen Marktbedingungen; Änderungen geltender Gesetze und Vorschriften; sowie weitere Risikofaktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

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