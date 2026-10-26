Wird Gebäudetyp E zum Rohrkrepierer? Deutliche Kritik an SPD-Plänen

- von Christian Krämer

Berlin, ⁠26. Okt (Reuters) - Die SPD-Pläne für ein einfacheres und damit günstigeres Bauen stoßen innerhalb der schwarz-roten Koalition und auch in der Wirtschaft auf Kritik. Die beiden SPD-geführten Ministerien für Justiz als auch Bauen wollen Fortschritte mit Änderungen im Bauvertragsrecht erreichen, wie sie am Montag in Berlin mitteilten. Die Beteiligten an Bauprojekten könnten dann gemeinsam regeln, auf bestimmte Komfortstandards zu verzichten. Pilotprojekte aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Bayern lassen die Ministerien hoffen, dass die Bauwerkskosten um zehn bis 15 Prozent gesenkt werden können. Die CDU äußerte sich aber bereits skeptisch, weil ‌die Vorschläge nicht praxistauglich genug seien. Die Wirtschaft kritisierte, die Rechtsunsicherheit werde durch den angedachten Ansatz nicht beseitigt.

"Bauen in Deutschland muss einfacher und günstiger werden", sagte die in der Regierung federführende Justizministerin Stefanie Hubig. Der Gebäudetyp E biete die Chance für einen Befreiungsschlag: "Bauen ohne teure Extras." Dabei werde es bei der ⁠Sicherheit keine Abstriche geben. "Und wir ⁠setzen auf Freiwilligkeit: Wir schreiben das einfache Bauen nicht vor, sondern eröffnen neue, praxistaugliche Möglichkeiten." So könne sich der einfachere Standard durchsetzen. Ähnlich äußerte sich Bauministerin Verena Hubertz: "Jeder Euro, den wir nicht in überflüssige Standards stecken, ist ein Euro für mehr bezahlbaren Wohnraum."

Immer höhere Baustandards - etwa zum Schallschutz, zur Anzahl der Steckdosen oder zu Tiefgaragen - gelten als ein wichtiger Grund, warum neue Wohnungen für viele Menschen in Deutschland nicht mehr bezahlbar sind. Der Gebäudetyp E könne aber nur ein Gamechanger werden, wenn er in der Praxis angenommen werde, sagte der baupolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak. "Ich bin noch nicht überzeugt, dass das mit dem von der Justizministerin vorgeschlagenen neuen Vertragstyp ‌gelingt. Dieser muss ausdrücklich vereinbart werden. Wenn ich aber einen Vertrag vereinbare, der von den bisher ‌üblichen Standards nach unten abweicht, drohen komplizierte Aufklärungsfragen, Dokumentationspflichten über eingesparte Kosten und am Ende Haftungsrisiken." An diesen Hürden könne der Gebäudetyp E in der Praxis scheitern.

Luczak ergänzte, im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren müsse geprüft werden, ob nicht ein gesetzlicher Basisstandard die bessere Lösung gegenüber individuellen Verträgen sei. Ein Werk würde dann als mangelfrei gelten, wenn der Basisstandard eingehalten werde. "Das wäre aus meiner ⁠Sicht zielführend und praxistauglich."

WIRTSCHAFT: KOSTENGÜNSTIGES BAUEN MÜSSTE NORM SEIN

Auch der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) rechnet nicht mit dem nötigen Schub. "Nicht das kostenoptimierte Bauen ist die Norm, von der nach ‌oben abgewichen werden kann, sondern das bisherige Überniveau ist der Standard, von dem nach ⁠unten optiert werden muss", sagte ZIA-Hauptgeschäftsführerin Aygül Özkan. Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie betonte, eine Abweichung nach unten deute auf ein schlechteres Gebäude hin. Der Versicherungsverband GDV kritisierte, dass neue Ausnahmen geschaffen würden. Sinnvoller wäre es, die Bauvorschriften insgesamt auf den Prüfstand zu stellen.

Das Justizministerium argumentierte, viele Bauherren wählten mehr Komfort und wollten gerade über das gesetzliche Minimum hinausgehen. Die Abweichung andersrum zu gestalten, wäre entsprechend komplizierter. Außerdem entwickelten sich Baustandards auch immer ‌weiter.

Die SPD-Politikerinnen Hubig und Hubertz hatten die Eckpunkte für den Gebäudetyp E bereits im November ⁠2025 vorgestellt, weswegen die Baubranche immer wieder angemahnt hatte, die Umsetzung ⁠schneller anzugehen. Der bisherige Austausch mit der Wirtschaft wird von Verbänden als zäh beschrieben. Und ein Kabinettsbeschluss ist auch noch nicht in Sicht. Bei diesem müssten alle Ministerien grünes Licht geben. Ein Hubig-Sprecher sagte in Berlin, es sei ein anspruchsvolles Vorhaben. Länder und Verbände könnten sich noch bis zum 9. November einbringen. Danach müsse der Entwurf innerhalb der Bundesregierung abgestimmt werden. "Ob das in diesem Jahr mit dem Kabinettstermin noch klappt, muss sich zeigen." Das Inkrafttreten ist laut Justizministerium frühestens Mitte 2027 möglich.

Das Ministerium betonte zudem, dass an zwingenden Vorgaben beispielsweise zum Brandschutz oder zur Statik nicht gerüttelt werde. Wird bei Bauprojekten auf eine Abweichung nach unten verzichtet, bleibt es bei den bisherigen Regeln. "Für eine solche Abweichung vom üblichen Standard soll künftig ein Hinweis in Textform genügen, zum Beispiel per E-Mail. Der Bauunternehmer soll beim Gebäudetyp E nicht über die Konsequenzen und Risiken der Abweichung aufklären müssen - anders als beim Bauen nach den herkömmlichen Regeln."

Die Länder sollen künftig durch Rechtsverordnungen ⁠weitere Mindeststandards für den Gebäudetyp E festlegen können. So sollen regionale Besonderheiten erhalten werden. Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe warnte vor einem Flickenteppich. Wichtig wäre eine Vereinheitlichung der technischen Baubestimmungen in den Ländern.

(Mitarbeit von Markus Wacket, Holger Hansen und Klaus Lauer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)