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Kursrückgang bei American Express bietet langfristig Chancen

onvista · Uhr

Die Aktie von American Express verliert nach den Quartalszahlen zunächst 3,7 Prozent. Das langsamere Wachstum beim Zahlungsvolumen belastet, während höhere Kartengebühren, eine gute Kreditqualität und die angehobene Gewinnprognose für langfristige Anleger sprechen.

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Was bewegt die Aktie?

American Express steigert den Quartalsumsatz um knapp neun Prozent und verfehlt damit die Erwartungen geringfügig. Die Aktie fällt in einer ersten Reaktion auf die Zahlen um 3,7 Prozent. Beim Gewinn fällt der Vergleich besser aus: Der um Einmaleffekte bereinigte Gewinn je Aktie beträgt 4,68 Dollar und übertrifft die Erwartungen um 0,19 Dollar.

Ein wesentlicher Schwachpunkt ist das Zahlungsvolumen im Netzwerk. Es wächst um acht Prozent auf rund 518 Milliarden Dollar, während die Erwartungen bei rund 520 Milliarden Dollar lagen. Zugleich verlangsamt sich das Wachstum gegenüber dem Vorquartal. Das abgerechnete Geschäftsvolumen erreicht 554 Milliarden Dollar und wächst ebenfalls um acht Prozent, bei gleichfalls geringerem Wachstumstempo als im Vorquartal.

Das Neukundengeschäft entwickelt sich besser: American Express gewinnt 3,1 Millionen neue Karten hinzu, nach 3,0 Millionen im Vorquartal. Die Kartengebühren steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 16 Prozent auf knapp drei Milliarden Dollar. Damit wachsen diese Einnahmen deutlich stärker als der Umsatz. Die Zinserträge erreichen rund 4,9 Milliarden Dollar und übertreffen die Erwartungen leicht.

Auch die Kreditqualität bleibt sehr gut. American Express senkt die Rückstellungen für Kreditausfälle auf 985 Millionen Dollar. Gleichzeitig bleiben die Kosten unter den Erwartungen. Durch einen Personalabbau arbeitet das Unternehmen an weiteren Kostensenkungen, die das Ergebnis zusätzlich unterstützen sollen.

Bei der Gewinnprognose für das Gesamtjahr hebt American Express die Untergrenze von 17,30 auf 17,60 Dollar je Aktie an. Die Obergrenze bleibt bei 17,90 Dollar. Im Mittel entspricht die Spanne einem erwarteten Gewinnwachstum von rund 15 Prozent bei einem Umsatzanstieg von rund zehn Prozent. Der Gewinn soll damit stärker zulegen als der Umsatz.

Martins Einschätzung

Das zugrunde liegende Geschäft entwickelt sich solide. Das langsamere Wachstum der Zahlungsvolumina verdient Aufmerksamkeit. Höhere Kartengebühren, gute Kreditqualität und die angehobene Untergrenze der Gewinnprognose stützen jedoch eine positive langfristige Einschätzung.

Die Bewertung liegt eher am unteren Ende der Spanne der vergangenen zwei Jahre. Auf diesem Niveau erscheint der Aufbau einer Position für langfristig orientierte Anleger attraktiv.

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