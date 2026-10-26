Lies nennt Audi-Auftritt bei Trump politische Inszenierung

Berlin, 26. ⁠Okt (Reuters) - Der niedersächsische Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat Olaf Lies hat den Auftritt von Audi-Chef Gernot Döllner bei einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. "Eine ‌Wahlkampfveranstaltung kann nicht der richtige Ort sein, eine solche Investition zu verkünden", erklärte der SPD-Politiker am ⁠Montag. Der ⁠Chef der VW-Tochter Audi sei "Teil einer politischen Inszenierung" geworden, was Befremden ausgelöst habe. Trump hatte am Wochenende den Bau eines neuen Audi-Werks für rund vier Milliarden Dollar angekündigt. Döllner trat dabei ‌gemeinsam mit Trump auf und ‌dankte ihm für seine Unterstützung.

Lies stellte klar, dass eine endgültige Entscheidung über das Projekt noch ausstehe. Über ⁠eine Investition dieser Größenordnung entschieden die zuständigen Gremien ‌des Konzerns, "und diese Entscheidung ist ⁠noch nicht gefallen".

Lies nannte es strategisch richtig, dass Audi den US-Markt besser erschließen wolle, solange Arbeitsplätze in Deutschland gesichert und nicht ‌verdrängt würden. Er forderte, ⁠alle Bedingungen für die Investition ⁠gehörten "vollständig auf den Tisch des Aufsichtsrats". Zudem erwarte er, dass "mit derselben Entschlossenheit, mit der in den USA investiert werden soll, auch an Zukunftsperspektiven und Lösungen für die Standorte in Deutschland gearbeitet wird, die heute in Frage stehen".

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Olaf Brenner. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)