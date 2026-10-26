Personalabbau und schwacher Aktienchart

Mercedes-Benz: Sparpläne verschärfen die Skepsis zur Aktie

onvista · Uhr

Mercedes-Benz will jährlich rund 800 Millionen Euro einsparen und die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland um mehrere Tausend reduzieren. Geplante Abfindungen verursachen zunächst zusätzliche Kosten. Zusammen mit dem übergeordneten Abwärtstrend der Aktie spricht das für Zurückhaltung.

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Was bewegt die Aktie?

Mercedes-Benz will die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland um mehrere Tausend reduzieren. Der geplante Abbau gehört zu den Bemühungen des Unternehmens, die Kosten deutlich zu senken. Das jährliche Sparziel liegt bei rund 800 Millionen Euro. Der Personalabbau soll dazu beitragen, die Ausgaben zu verringern und die eigenen Beschäftigten zunächst zu schonen.

Für die fest angestellten Mitarbeiter gilt eine Arbeitsplatzgarantie, die noch rund zehn Jahre läuft. Diese Zusage prägt die Möglichkeiten beim Personalabbau: Mercedes-Benz setzt zunächst bei den Leiharbeitern an. Das Unternehmen verfolgt damit einen Sparkurs, bei dem die eigenen Mitarbeiter vor direkten Einschnitten geschützt bleiben sollen. Die Arbeitsplatzgarantie ist dabei eine wesentliche Rahmenbedingung.

Ab dem kommenden Jahr plant Mercedes-Benz zudem erneut ein Abfindungsprogramm. Darüber sollen Mitarbeiter Angebote für einen freiwilligen Austritt erhalten, deren Arbeitsplätze durch die bestehende Garantie geschützt sind. Diese Abfindungen verursachen zunächst Kosten, bevor der Personalabbau zu Einsparungen beitragen kann. Das belastet die Bewertung des Sparvorhabens: Um die laufenden Ausgaben zu reduzieren, muss das Unternehmen zunächst Geld für das Ausscheiden von Mitarbeitern aufbringen.

Für die Aktie ergibt sich daraus weiterhin eine skeptische Einschätzung. Die angestrebten Einsparungen stehen zunächst anfallenden Abfindungskosten gegenüber, während das übergeordnete Kursbild ebenfalls Schwäche zeigt. Auf Jahressicht dominiert eine Abwärtsbewegung, die bereits mehrfach durch Konsolidierungen unterbrochen wurde. Solange das Momentum deutlich abwärtsgerichtet bleibt, spricht die Kombination aus Kosten des Personalabbaus und schwacher Kursentwicklung dafür, bei einem Einstieg zurückhaltend zu bleiben.

Charttechnik

Die Mercedes-Benz-Aktie befindet sich im übergeordneten Abwärtstrend. Frühere Tiefs bilden Widerstände; zwischen den Abwärtsbewegungen gab es wiederholt Konsolidierungen. Auch die aktuelle Bewegung könnte eine weitere Konsolidierung innerhalb dieses Trends sein. Das Momentum bleibt deutlich abwärtsgerichtet.

Martins Einschätzung

Die Sparpläne überzeugen als Kaufargument bislang wenig: Abfindungen erfordern zunächst zusätzliche Ausgaben. Zugleich spricht der übergeordnete Abwärtstrend für Zurückhaltung. Solange die Abwärtsdynamik anhält, bleibt Abwarten die bevorzugte Entscheidung.

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