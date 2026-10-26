Meta: 26 % mehr Umsatz – warum stürzt die Aktie trotzdem ab?









Ein Umsatzplus von 26 Prozent, Milliarden Nutzer und ein neuer KI-Assistent, der sogar selbstständig Aufgaben erledigen kann: Bei Meta scheint die Wachstumsmaschine auf Hochtouren zu laufen. Doch nach den jüngsten Quartalszahlen gerät die Aktie kräftig unter Druck. Der Grund liegt nicht im Werbegeschäft, das weiterhin beeindruckende Ergebnisse liefert. Vielmehr wächst die Sorge, dass Mark Zuckerbergs KI-Offensive finanziell immer anspruchsvoller wird. Der freie Cashflow rutscht ins Minus, die operative Gewinnmarge fällt und für 2026 stehen Investitionsausgaben von bis zu 145 Milliarden Dollar im Raum. Besonders interessant: Der offiziell um 264 Prozent gestiegene Nettogewinn erzählt nur einen Teil der Geschichte.





Mit Muse könnte Meta allerdings vor dem nächsten großen Technologiesprung stehen. Der neue persönliche KI-Agent soll weit mehr leisten als klassische Chatbots und Meta langfristig zusätzliche Einnahmequellen erschließen. Millionen Nutzer haben bereits Konten eingerichtet, während neue Rechenzentren und leistungsfähige Prozessoren die technologische Grundlage schaffen. Doch wann verdient Meta mit der neuen KI tatsächlich Geld, und welche Folgen hat die geplante neue Aktienklasse für bestehende Aktionäre? Andreas Bernstein und Roland Jegen analysieren im aktuellen Aktienvideo die jüngsten Quartalszahlen, die gewaltigen KI-Investitionen und die entscheidenden Chancen und Risiken für die Meta-Aktie.













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