PlusBis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst
onvista · Uhr
Thema: KI
Beinahe 100 Milliarden US-Dollar will die Facebook-Mutter Meta aufnehmen, um die massiven KI-Investitionen zu stemmen. Was du zur geplanten Kapitalerhöhung wissen musst, erfährst du hier.
Meta will frisches Geld aufnehmen. Nach einer Anleiheemission im Frühjahr soll das Kapital nun aber über den Verkauf von Aktien stattfinden. Es handelt sich also im eine Kapitalerhöhung.
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