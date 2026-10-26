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Bis zu 95 Milliarden US-Dollar

Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst

onvista · Uhr
Thema: KI

Beinahe 100 Milliarden US-Dollar will die Facebook-Mutter Meta aufnehmen, um die massiven KI-Investitionen zu stemmen. Was du zur geplanten Kapitalerhöhung wissen musst, erfährst du hier.

Silhouetten sind vor dem Meta-Logo zu sehen.
Quelle: Adobe.com/kovop58
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Meta will frisches Geld aufnehmen. Nach einer Anleiheemission im Frühjahr soll das Kapital nun aber über den Verkauf von Aktien stattfinden. Es handelt sich also im eine Kapitalerhöhung.

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