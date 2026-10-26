Bangalore, 26. ⁠Okt (Reuters) - Die Facebook-Mutter Meta gibt für die Finanzierung zusätzlicher KI-Rechenzentren neue Aktien aus. Hierzu würden zunächst Stammaktien und wandelbare Vorzugsaktien im Gesamtvolumen von 35 Milliarden Dollar emittiert, teilte der US-Konzern ‌am Montag mit. Darüber hinaus würden Investoren voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2027 stimmrechtslose Anteilsscheine in Höhe von bis zu ⁠60 ⁠Milliarden Dollar angeboten. Chip-Hersteller wie AMD, Broadcom und Nvidia hätten Interesse am Kauf von Meta-Stammaktien angemeldet. Die bereits gehandelten Papiere stiegen daraufhin im vorbörslichen Handel an der Wall Street um 2,3 Prozent.

Meta will im laufenden Jahr zwischen 135 und ‌145 Milliarden Dollar in den Ausbau ‌der KI-Infrastruktur investieren. Die Gesamtausgaben hierfür dürften sich über mehrere Jahre auf 825 Milliarden Dollar summieren. Die Pläne für die Kapitalerhöhung ⁠hatte das Unternehmen anlässlich der Präsentation der Quartalsergebnisse in der ‌vergangenen Woche verkündet, nachdem es erstmals ⁠seit mehr als zehn Jahren einen negativen Free Cash Flow verzeichnet hatte.

Firmenchef Mark Zuckerberg betonte bei dieser Gelegenheit, dass sich die Investitionen auszahlten. Er gab zudem ‌einen überraschend optimistischen Ausblick. Dennoch ⁠stiegen die Kosten für eine ⁠Versicherung gegen einen Zahlungsausfall von Meta seither zeitweise auf ein Rekordhoch. Anlegern bereiten die enormen Kosten für den Bau neuer Rechenzentren zunehmend Sorgen. Sie bezweifeln, dass sich die Investitionen auszahlen werden und befürchten massive Abschreibungen. Dennoch zapfen auch andere Technologiekonzerne wie SpaceX den Kapitalmarkt in großem Umfang an.

(Bericht von Jaspreet Singh; geschrieben von Hakan Ersen. Redigiert ⁠von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)