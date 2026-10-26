Meta will fast 100 Mrd. US-Dollar auftreiben. Anthropic S1-Filing raus.

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Die Wall Street startet freundlich in eine der wichtigsten Wochen des Quartals. Im Mittelpunkt stehen heute die Aktien von Meta. Der Konzern plant eine gigantische Kapitalaufnahme von insgesamt rund 95 Milliarden US-Dollar, darunter etwa 22,5 Milliarden US-Dollar über Class-A-Aktien, 12,5 Milliarden US-Dollar über Vorzugsaktien und rund 60 Milliarden US-Dollar über ein späteres At-the-Market-Programm der neuen stimmrechtslosen Class-C-Aktien. Das Geld soll vor allem in den weiteren Ausbau der KI-Infrastruktur fließen. Besonders bemerkenswert: Meta geht laut Briefing davon aus, dass Advanced Micro Devices, Broadcom und Nvidia jeweils bis zu fünf Milliarden US-Dollar der Class-A-Aktien übernehmen könnten. Die Größenordnung liegt deutlich über den zuletzt diskutierten 40 bis 50 Milliarden US-Dollar und zeigt, dass Meta seine KI-Pläne nicht zurückfährt, sondern weiter beschleunigt. Gleichzeitig könnte die Transaktion ein Signal für die gesamte Branche sein: Statt immer mehr Schulden aufzunehmen, könnte sich die Finanzierung des KI-Booms zunehmend in Richtung Eigenkapital verschieben, was den Druck auf den Anleihemarkt etwas reduziert, aber zugleich den Wettbewerb um Investorengelder verschärfen. Insgesamt bleibt die Stimmung konstruktiv: S&P 500 und Dow-Futures liegen im Plus, Brent gibt nach dem starken Anstieg der vergangenen Woche nach.



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