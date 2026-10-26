Microsoft bietet rund 60.000 Mitarbeitern Abfindungen an

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

REDMOND (dpa-AFX) - Der Software-Riese Microsoft hat rund 60.000 Mitarbeitern angeboten, das Unternehmen freiwillig mit einer Abfindung zu verlassen. Das Angebot richtet sich an Beschäftigte einiger Bereiche in Kanada, Indien, Großbritannien und den USA, wie Microsoft mitteilte.

Microsoft hatte zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres Ende Juni rund 223.000 Beschäftigte. Damit adressiert das Angebot zumindest theoretisch über ein Viertel der Belegschaft. Microsoft selbst gehe aber davon aus, dass die Annahmequote weitaus niedriger sein werde als die 30 Prozent bei einem vorherigen Vorruhestandsangebot, schrieben der Finanzdienst Bloomberg und die Website "Geekwire" unter Berufung auf das Unternehmen. Der Windows-Konzern hatte erst vor wenigen Monaten etwa 4.800 Arbeitsplätze gestrichen.

Microsoft schraubt - wie etwa auch Google und der Facebook-Konzern Meta die Ausgaben von KI-Infrastruktur hoch. Auch Google und Meta versuchten bereits, die Belegschaft zu verschlanken./so/DP/he

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Microsoft
Meta
Alphabet C

Das könnte dich auch interessieren

Socia-Media-Riesen
Meta sehr schwach - Investitionen schrecken ab22. Okt. · dpa-AFX
Meta sehr schwach - Investitionen schrecken ab
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musstheute, 14:10 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzengestern, 18:59 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutetgestern, 08:00 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen