Netzbetreiber: Ökostrom-Förderbedarf 2027 um eine Milliarde höher als geplant

- von ⁠Holger Hansen

Berlin, 26. Okt (Reuters) - Die Förderung von Ökostrom wird den Bundeshaushalt im kommenden Jahr voraussichtlich stärker belasten als von der Bundesregierung geplant. Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) rechnen für 2027 mit einem Finanzierungsbedarf von 17,52 Milliarden Euro, wie sie am Montag mitteilten. Im Haushaltsentwurf sind für diesen ‌Posten bisher 16,5 Milliarden Euro vorgesehen.

Das Bundesfinanzministerium ließ offen, ob der Ansatz erhöht wird. Ob und inwieweit Anpassungen notwendig seien, sei Gegenstand des parlamentarischen Verfahrens zum Bundeshaushalt, sagte ⁠ein Sprecher auf ⁠Anfrage. Dafür bleiben noch gut zwei Wochen Zeit. Der Haushaltsausschuss soll den Etatentwurf in der Bereinigungssitzung am 12. November festzurren.

AUSGLEICHSANSPRUCH VON ZWEI MILLIARDEN EURO FÜR 2026

Allerdings könnte ein Überschuss aus dem laufenden Jahr den zusätzlichen Finanzbedarf zumindest rechnerisch ausgleichen. Die Netzbetreiber erwarten für 2026 einen positiven Saldo auf dem EEG-Konto von zwei Milliarden Euro. Daraus ergibt sich ‌ein voraussichtlicher Rückzahlungsanspruch des Bundes gegenüber den Netzbetreibern, der 2027 ‌fällig wird. Das Finanzministerium verwies ausdrücklich darauf, dass auch dieser Ausgleichsanspruch bei den Haushaltsberatungen zu berücksichtigen sei.

Die Förderung erneuerbarer Energien wird seit 2025 aus dem Kernhaushalt des Bundes finanziert. Die Kosten ⁠hängen maßgeblich von den Preisen an der Strombörse ab: Fallen die Erlöse für Wind- und ‌Solarstrom niedrig aus, muss der Staat eine höhere ⁠Differenz ausgleichen, um die gesetzlich garantierten Vergütungen für Anlagenbetreiber zu finanzieren. Erhebliche Teile der Zahlungen beruhen auf langfristigen Vergütungszusagen für ältere Anlagen.

Die Veröffentlichung fällt zudem mitten in die politische Auseinandersetzung über die Zukunft der Energiewende. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will ‌die Förderung neuer Anlagen begrenzen, die Direktvermarktung ⁠ausweiten und den Ausbau stärker an den ⁠verfügbaren Netzkapazitäten ausrichten. Die Erneuerbaren-Branche warnt dagegen vor einem Abwürgen der Energiewende. Gesetzentwürfe zur EEG-Reform und zur Regulierung von Netzanschlüssen werden derzeit im Bundestag beraten.

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) erklärte, die Prognose lasse wichtige Einflussfaktoren außer Acht, darunter die geplante EEG-Novelle und die weitere Entwicklung des Speicherzubaus. BEE-Präsidentin Ursula Heinen-Esser verwies darauf, dass neue Anlagen deutlich weniger Förderung benötigten als ältere und dadurch langfristig niedrigere EEG-Kosten zu erwarten seien. Der Verband forderte einen stärkeren Ausbau von Batteriespeichern und flexiblen Stromverbrauchsmöglichkeiten, um die Marktwerte erneuerbarer Energien ⁠zu stabilisieren und die Förderkosten zu senken.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)