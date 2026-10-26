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NEUES GROSSLÖSCHFAHRZEUG FÜR DIE STÜTZPUNKTFEUERWEHR USTER



26.10.2026 / 08:19 CET/CEST





Medienmitteilung

Die Hauptübung der Stützpunktfeuerwehr Uster bot am vergangenen Samstag den feierlichen Rahmen für die Übergabe eines neuen Grosslöschfahrzeugs. Regierungsrat Mario Fehr, Verwaltungsratspräsident der GVZ, überreichte dem Kommandanten Sascha Zollinger den Schlüssel für das neue Fahrzeug am Anlass bei der Stadtverwaltung Uster. Das Grosslöschfahrzeug ersetzt das über 25 Jahre alte Universallöschfahrzeug.

Zur Übergabe des neuen Grosslöschfahrzeugs waren neben der Ustemer Bevölkerung viele Gäste aus Bezirk und Gemeinde anwesend: darunter Statthalter Markus Ehrensperger und Petra Bättig, stellvertretende Sicherheitsvorsteherin, ehemalige und aktuelle Angehörige der Feuerwehr, der Kantonspolizei sowie Vertreter der GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich.

Mario Fehr übergab dem Kommandanten symbolisch den Schlüssel für das 26 Tonnen schwere Fahrzeug, das rund 847'000 Franken gekostet hat. Dabei würdigte er die Feuerwehren als unverzichtbaren Bestandteil des Bevölkerungsschutzes: «Die Zürcher Bevölkerung kann sich auf unsere hervorragend ausgebildeten Feuerwehrleute verlassen. Meinen herzlichen Dank an alle Feuerwehren für ihre wichtige Arbeit.» Petra Bättig, Ressort Sicherheit Stadt Uster, ergänzte: «Das neue Fahrzeug zeigt, wie wichtig die enge Zusammenarbeit zwischen der GVZ und unserer Stadt und dem Stützpunktgebiet ist. Der Einsatz unserer Feuerwehrleute verdient eine zeitgemässe und verlässliche Ausrüstung.»

Wie alle Stützpunktfeuerwehren im Kanton Zürich übernimmt der Stützpunkt Uster im Auftrag der GVZ regionale Feuerwehraufgaben. Um diese erfüllen zu können, werden zusätzlich notwendige Einsatzmittel wie Fahrzeuge, Material und Unterhalt von der GVZ zur Verfügung gestellt, die Feuerwehrleute entsprechend ausgebildet und entschädigt. Lars Mülli, Direktor bei der GVZ, erklärte am Anlass: «Stützpunktfeuerwehren übernehmen überregionale Aufgaben. Entsprechende Fahrzeuge und Ausrüstung sind unerlässlich und kommen dem gesamten Stützpunktgebiet zugute.» Kommandant Sascha Zollinger freute sich: «Das neue Fahrzeug ist modern ausgerüstet und erfüllt die Anforderungen für effektive Feuerwehrarbeit – heute und morgen.»

Schrittweiser Ersatz von Universallöschfahrzeugen nach 25 Jahren

Die GVZ hat vor einigen Jahren damit begonnen, bei diversen Stützpunktfeuerwehren die in die Jahre gekommenen Universallöschfahrzeuge durch Grosslöschfahrzeuge zu ersetzen, dies bei den Stützpunkten Opfikon, Wallisellen, Bülach, Weinland und Horgen. Als letzte folgte dieses Wochenende die Stützpunktfeuerwehr Uster. Die neuen Fahrzeuge werden bei den sechs Feuerwehren für rund 25 bis 30 Jahre im Einsatz stehen. Die Fahrzeugbeschaffungen durch die GVZ erfolgten im Submissionsverfahren.

Bestmöglicher Sicherheitsstandard

Die GVZ koordiniert im Kanton Zürich das Feuerwehrwesen in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Zur Sicherstellung einer hohen Einsatzbereitschaft und Qualität sorgt die GVZ für eine kantonsweit einheitliche Ausbildung und Ausrüstung sowie Alarmierung der Feuerwehrangehörigen. Zudem entlastet sie die Gemeindefeuerwehren bei Gross- und Sonderereignissen finanziell. Über 110 Feuerwehrfahrzeuge sowie weiteres Einsatzmaterial sind im Eigentum der GVZ und tragen zum hohen Sicherheitsstandard im Kanton Zürich bei.

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Die Rede von Mario Fehr sowie Bildmaterial/Bildlegenden stehen auf der GVZ-Website zum Download zur Verfügung. Alle Bilder: Copyright GVZ.

Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert alle Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 145 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.

Ansprechpersonen für Medien:

Lars Mülli, Direktor, oder Renato Mathys, Leiter Feuerwehr

Verfügbar am Montag, 26. Oktober 2026, 11.00 bis 13.00 Uhr

Koordination

Barbara Greuter, Kommunikationsverantwortliche

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