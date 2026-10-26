Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Thema: Wasserstoff
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Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

26.10.2026 / 13:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

     Unternehmen:          2G Energy AG
     ISIN:                 DE000A0HL8N9

     Anlass der Studie:    Update
     Empfehlung:           Buy
     seit:                 26.10.2026
     Kursziel:             83,00 Euro
     Kursziel auf Sicht    12 Monate
     von:
     Letzte                18/09/2026: Hochstufung von Hinzufügen auf
     Ratingänderung:       Kaufen
     Analyst:              Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:
DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 83,00.

Zusammenfassung:
2G Energys Capital Markets Day am Stammsitz in Heek (NRW) Anfang Oktober war
gut besucht und hat die Attraktivität der Equity Story untermauert. Neben
dem sehr starken Wachstumstreiber Datencenter sind auch die übrigen
Wachstumstreiber (Bergbau, deutscher Biogasmarkt, deutsche Ausschreibungen
für Gasreservekraftwerke und das Großwärmepumpengeschäft) intakt. Die
strukturelle Übernachfrage nach gasbasierten Energieversorgungslösungen,
Skalenvorteile, der Übergang zur industriellen Fließfertigung und ein wieder
ansteigender Anteil des Serviceumsatzes am Gesamtumsatz sollten die
EBIT-Marge bis Ende 2029 gegenüber 2025 ungefähr verdoppeln (2029 FBe: 13,0%
versus 2025: 6,6%). In der Vergangenheit war die Service-EBIT-Marge ungefähr
doppelt so hoch wie die EBIT-Marge im Segment Neuanlagen. Starkes
Umsatzwachstum (CAGR 2025-2029: 26%) sollte 2G 2029E an der EUR1
Mrd.-Umsatzschwelle kratzen lassen. Dies zusammen mit der Margenexpansion
sollte das EBIT bis Ende 2029 ungefähr verfünffachen (2025: EUR26 Mio., 2029E:
EUR130 Mio.). Wichtig für die Equity Story ist, dass 2G das Wachstum
(Investitionen in Sachanlagen und Working Capital, Personalaufbau) über hohe
Anzahlungen der Kunden aus dem operativen Cashflow finanziert. Die
zunehmende Internationalisierung und die Ausweitung des Produktportfolios
steigern den Diversifizierungsgrad und senken damit das Risiko der
Abhängigkeit von einzelnen Märkten oder Produkten. Damit ist 2G eine nahezu
perfekte Wachstumsstory. Das Hauptrisiko ist die zeitgerechte Abarbeitung
der vollen Auftragsbücher. Bis Mitte 2028 sind 2Gs Kapazitäten voll
ausgelastet. Die endgültigen Halbjahreszahlen bestätigen die vorläufigen und
überzeugen durch einen hohen freien Cashflow (EUR+30,2 Mio.) und eine solide
Nettocashposition (EUR17,7 Mio.). Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt
weiterhin ein Kursziel von EUR83. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung
(Kurspotenzial: 88%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=ca6efbc3b030bada1014c358c7eb6f66

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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https://eqs-news.com/?origin_id=8a7bf1f9-d13b-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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