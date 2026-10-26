Original-Research: Cherry SE (von Montega AG): Halten

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Original-Research: Cherry SE - von Montega AG

26.10.2026 / 17:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Cherry SE

     Unternehmen:               Cherry SE
     ISIN:                      DE000A41YFJ9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      26.10.2026
     Kursziel:                  1,10 EUR (zuvor: 1,40 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Ergebnis nach neun Monaten verbessert, Bereinigung von Vertriebskanälen
belastet Q3

Cherry hat vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht.
Während der gezielte Abbau der Lagerbestände bei den Distributoren Umsatz
und Ergebnis in Q3 belastete, liegt das bereinigte EBITDA auf
Neunmonatssicht deutlich über dem Vorjahr.

[Tabelle]

Reduzierter Sell-in bei Distributoren belastet Umsatzentwicklung: Der
Konzernumsatz sank in den ersten neun Monaten auf 58,9 Mio. EUR (-16,7%
yoy). Der Rückgang entfiel insbesondere auf das Segment Peripherals, in dem
Cherry den Sell-in an Distributoren gezielt reduziert hat, um die
Lagerbestände im Vertriebskanal zu normalisieren, nachdem erhöhte Bestände
bereits die Vorquartale belastet hatten. Obwohl die Maßnahme im Rahmen des
vergangenen Earnings Calls angekündigt wurden, fielen die Auswirkungen mit
einem Umsatzrückgang von 23,5% yoy auf 18,9 Mio. EUR im dritten Quartal
höher aus als von uns erwartet.

Umsatzrückgang belastet Q3-Ergebnis: Die rückläufigen Umsätze und die
entsprechend geringeren Deckungsbeiträge belasteten das bereinigte EBITDA in
Q3, das auf -2,9 Mio. EUR nach -1,7 Mio. EUR im Vorjahr sank. Auf
Neunmonatssicht erhöhte sich das bereinigte EBITDA aufgrund der positiven
Entwicklung im ersten Halbjahr dagegen auf -6,9 Mio. EUR (Vj.: -11,9 Mio.
EUR ohne Erlöse aus dem Active-Key-Verkauf). Die Bruttomarge konnte durch
das Projekt Blossom in den ersten 9M um +7,4PP gesteigert werden.

Verkaufsprozess weiterhin ohne Abschluss: Der Verkauf des Segments Digital
Health & Solutions steht weiterhin aus. Dadurch verschiebt sich der
Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses 2025 und in der Folge auch die
Veröffentlichung der unterjährigen Berichte, sodass die Quartalsmitteilung
nicht wie geplant am 18. November erscheint. Eine weitere Liquiditätszusage
von Großaktionär Argand i.H.v. bis zu 5,0 Mio. EUR bis Ende 2026 dürfte der
Gesellschaft bis zum Jahresende zusätzlichen finanziellen Spielraum
verschaffen. Die vorherige Zusage aus dem Mai wurde im Rahmen der
Kapitalerhöhung umgesetzt.

Prognosen angepasst: Auf Basis der jüngsten Informationen haben wir unsere
Prognosen angepasst und erwarten nun für das Gesamtjahr 2026 Erlöse i.H.v.
81,4 Mio. EUR und ein um 2 Mio. EUR ao. Aufwendungen bereinigtes EBITDA
i.H.v. -8,9 Mio. EUR. Die Zahlen beinhalten, ebenso wie die zuletzt
veröffentlichten 9M-Werte noch das DH&S-Segment.

Fazit: Der gezielte Lagerabbau im Vertriebskanal belastete Umsatz und
Ergebnis in Q3 spürbar. Die weitere Entwicklung der Gesellschaft dürfte
stark von dem aus externer Sicht schwierig abzuschätzenden Ausgang des
M&A-Prozesses abhängen, weshalb wir unsere 'Halten'-Empfehlung bei einem
reduzierten Kursziel von 1,10 EUR (zuvor: 1,40 EUR) bestätigen.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=655a249a2a3ed919529170981724c6be

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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https://eqs-news.com/?origin_id=f497f7fa-d157-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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